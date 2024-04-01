孩童高燒不退臉色蒼白竟是血癌？留心兒童癌症9大症狀快就醫

台灣6歲阿晨原本是個相當有活力的小男孩，但卻突然出現牙痛、腹痛、頭痛等不舒服的情形，晚上無法好好休息導致睡眠不足，家人發現阿晨臉色漸漸蒼白，甚至高燒倦怠、虛弱到無法走路長達一週，輾轉至台灣中國醫藥大學兒童醫院求治。



經過骨髓檢查發現阿晨的芽細胞高達52%（正常＜5%），且白血球、血色素、血小板均遠低於正常值，台灣中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科主任張德高診斷為「急性淋巴性血癌」。所幸，在中醫大兒醫兒癌全人照護專業團隊的治療下，三年後阿晨的癌細胞已完全清除，恢復健康的他也順利回歸日常、校園生活。

白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

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台灣每年150－200位兒童罹急性淋巴性血癌 如何治療？

台灣中國醫藥大學兒童醫院兒童血腫科余登揚醫師指出，台灣每年約有150－200位兒童罹患急性淋巴性血癌，雖然兒童癌症和成人癌症相比，整體存活率高出許多，但仍會遇到一些困難治療的狀況。

針對兒童急性淋巴性血癌，除了傳統療法外，目前還有免疫治療、細胞治療、標靶治療、質子治療等新興療法，能為病童打造個人化的療程，並帶來更理想的治療成效。

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台灣余登揚醫師說明，像免疫治療、細胞治療是利用病人自身的免疫系統來對抗癌細胞，若是黑色素瘤、腦瘤等困難個案，目前有數種免疫檢查點抑制劑可用於治療，而頑固及復發型CD19抗原陽性的兒童B細胞急性淋巴性白血病，也可選擇CAR-T細胞治療，對於癌症治療都有不錯的效果。

而標靶治療則是使用針對癌細胞特定分子的藥物，讓治療能精準定位在癌細胞上，減少對正常細胞的影響，若透過精準醫學分子實驗室偵測腫瘤檢體中的某些致癌基因，篩選出適合使用特定標靶藥物的兒童腦瘤及固態腫瘤個案，還可提供另一種有效且相對安全的治療。

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孩童不善表達身體狀況 家長應留意兒癌9大警徵

張德高主任提醒，年幼的孩子通常較不擅於表達自己的身體狀況，若照顧者對兒童癌症較不熟悉，容易因此錯失早期治療的機會。台灣中華民國兒童癌症基金會提出，若家長發現孩子有以下兒癌9大警徵，應儘速至醫療院所的兒童血液腫瘤科就醫：

1. 不明原因發燒持續一週以上

2. 不明原因的疼痛

3. 不明原因的腫塊

4. 淋巴結腫大

5. 生長發育發生改變

6. 臉色蒼白

7. 紫斑或出血傾向

8. 神經方面的症狀

9. 眼球異常反射光（白色瞳孔）



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