元朗套丁｜「村屋大王」王光榮與村代表涉騙地政署14年　案件明續

廉署早前揭發元朗水蕉新村達10億元的逾百幢丁屋，當中疑涉「套丁」情況，「村屋大王」王光榮以及元朗鄉村代表兼區議員程振明，被控串謀欺詐罪，指他們涉在14年間，詐騙地政總署向該村丁屋批出建屋牌照，案件原定今（10日）在區域法院開審。暫委法官鍾明新認為原本控罪及控方擬修訂控罪均未夠清晰，控方稱需時索取指示，案件押後至明日（11日）續審。



兩名被告：王光榮（72歲，榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲，程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。

有「村屋大王」之稱的王光榮。(盧翊銘攝)

元朗鄉村代表兼區議員程振明。(盧翊銘攝)

案件涉及的「丁屋」主要在元朗水蕉新村。（王譯揚攝）

控罪指，兩人於2005年5月11日至2019年5月7日，與其他人士串謀詐騙地政總署，誘使地政總署署長及其職員違反其公共職責而行事，即向涉案申請人，批出建屋牌照。

兩人涉虛假地表示，每名申請人為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，並就該土地地段申請建屋牌照。他們又涉虛假地表示，上述申請人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移、讓與、處置或其他方式處理該土地或其任何權益；申請人從未作出亦無意作出任何私人安排，把他們根據該政策。

案件編號：DCCC 1043/2022