有片｜港冰球隊亞冬運被毆頭盔飛脫　有人要縫針　裁判曾研不握手

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，港隊於男子冰球小組賽C組賽事中以5比1贏土庫曼隊。兩隊賽後握手時，有港隊球員被人扯頭盔，向前倒地，亦有土庫曼球員揮拳。據了解3名港隊球員受傷，有人傷及頸，亦有手部要即場縫針。土庫曼隊3名球員則因打架被處罰。

據了解，比賽期間已有推撞情況，現場裁判曾討論不參與賽後握手，惟最終維持握手環節，結果爆發衝突。港協暨奧委會強烈譴責土庫曼球員蓄意襲擊港隊成員，讚揚港隊表現克制。據了解，港隊亞冬運代表團團長霍啟剛要求國際冰球總會罰土庫曼冰球隊停賽。



2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（新華社圖片）

賽後握手時有港隊球員被扯頭盔倒地

有小紅書用戶上載約35秒片段，顯示穿白衣的港隊球員與綠衣的土庫曼球員賽後握手。港隊4號球員突然被人拉着頭盔，他向前倒地。接着有人拿着頭盔向冰面揮動，穿黑白間條上衣的球證坐在地上，抱着一名港隊球員。

土庫曼隊25號球員推撞多名港隊球員，之後再有另一名土庫曼球員向港隊16號球員揮拳，他隨即倒地、頭盔飛脫。

有港隊球員疑似上前向球證抗議，球證示意雙方散開。有兩名港隊球員較接近土庫曼隊，亦被拉跌。多名綠衫球員圍着，有人揮拳，亦有人揮動冰球棍。

香港冰球代表隊賽後與土庫曼隊握手。（小紅書影片截圖）

有港隊球員被人扯頭盔，再向前跌倒。（小紅書影片截圖）

據了解最新三人傷 有人手部要縫針

港協暨奧委會昨晚表示兩名球員受傷。據了解，受傷人報增至三人，其中一人頸部受傷。另一人傷及手部要即場縫兩針，以及到醫院打破傷風針，已經出院。另一人則受輕傷。

比賽間「火藥味濃」 裁判曾研賽後不握手

消息人士指，比賽中港隊屢佔上風，期間雙方「火藥味濃」，有人推撞。港隊最後以5比1勝出，據了解現場裁判曾商討是否取消賽後雙方握手環節，惟最終維持原判，要求兩方握手以示友誼，結果爆發衝突。

有港隊球員倒地。（小紅書影片截圖）

港協強烈譴責有人蓄意襲擊 讚港隊克制

港協暨奧委會表示，土庫曼運動員在賽事結束後，蓄意襲擊港隊球員引致受傷，予以強烈譴責，港協已要求籌委會作出必須的懲處。據了解，亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛將要求國際冰球總會罰土庫曼停賽。

兩名受傷的港隊球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。港協讚揚港隊表現克制，堅守奧林匹克精神，引以為傲。

據了解，亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛將要求國際冰球總會罰土庫曼停賽。（資料圖片/夏家朗攝）