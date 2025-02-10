亞冬運｜港冰球隊遭圍毆兩人傷　港協暨奧委會斥土庫曼隊蓄意襲擊

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，周日（9日）在男子冰球小組賽C組賽事中，港隊５：１贏土庫曼。新華社報道，兩隊在比賽結束後爆發激烈衝突，土庫曼隊3名球員因打架被處罰。港協暨奧委會隨後發聲明稱，對港隊運動員在比賽場地被土庫曼運動員蓄意襲擊受傷，表示強烈譴責。



2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（新華社圖片）

霍啟剛向國際冰球總會等單位交涉 傷者無大礙

港協暨奧委會表示，事後與中國香港冰球總會透過錄影片段了解整體情況，亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，以維護所有參賽運動員的人身安全。

對於土庫曼運動員在賽事結束後，蓄意襲擊港隊球員引致受傷的行為，港協暨奧委會已就相關的行為要求籌委會作出必須的懲處。

兩名受傷的球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。港協暨奧委會對港隊男子冰球運動員在事件中表現克制，堅守奧林匹克精神，引以為傲。

2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（小紅書截圖）

網上指雙方在賽事中衝突不斷 兩港隊隊員倒地

有據指是前線記者在小紅書發文稱，比賽中雖然雙方技戰術水平不高但全場衝突不斷。在賽後的兩隊握手環節中，土庫曼球員突然襲擊香港隊隊員，導致兩名香港隊隊員倒地不起。賽會組織者阻止了觀眾對土庫曼球員的噓聲與謾罵，護送客隊離場，香港隊隨後向主場觀眾執意表示感謝。

另有內地網民在小紅書稱，比賽期間已狀況頻發，兩隊打架了7、8次，球桿有飛出去的、有斷的，球員受傷下去了好幾個，比前一天看日本隊和哈薩克隊的激烈多了。