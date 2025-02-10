倉務員打牌輸錢打盲贏錢少年　官斥鐵棒打足3分鐘可奪命 　囚6年

倉務員打麻雀輸錢，不忿17歲少年贏錢後「得戚」，趁贏錢少年睡著時，用棍毆少年左眼至其眼球變形，又與一名朋友拿走少年銀包內1萬2千元。兩男早前承認有意圖而傷人及搶劫兩罪，法官陳慶偉指今（10日）於高等法院判刑指，斥倉務員用鐵棒打事主被打長達3分鐘足以致命，認為非只是教訓。事主遇襲後左眼失明，可以說是殘障，對他日後的生活造成不便，判倉務員監禁6年。



被告趙俙迪在高等法院認傷人及搶劫罪，判囚6年。(黃浩謙攝)

同案17歲被告取報告3月判

被告趙俙迪（19歲，倉務員）及溫知新（17歲，學生）被控於2023年4月18日，在大角咀福昌工廠大廈某單位，搶劫成姓事主1.2萬元；及於同日同地意圖使成身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害成。翻查報道，一宗2023年12月懲教人員聯同囚犯，在壁屋懲教所襲擊在囚男生的案件的事主與趙同名。趙判囚6年，法官指溫年紀尚輕， 為他索取教導所報告，押後至3月3日判刑。

認為被告並非教訓事主那麼簡單

代表趙的辯方求情指，趙已上了非常沉重的一課，他有真誠悔意，希望重投社會後重新做人。法官陳慶偉判刑指，趙用鐵棒打事主長達3分鐘足以致命，襲擊不是為了教訓事主那麼簡單。是次惡意襲擊令事主喪失左眼視力，事主年僅17歲，對他日後的生活造成不便，可說是殘障。因此就蓄意傷人罪判監4年，搶劫罪判監40個月，基於兩罪性質不同，下令其中24月分期執行，就兩罪判監6年。

案件編號：HCCC 158/2024