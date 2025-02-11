啟欣苑｜何永賢稱賣樓說明書附裝修須知 已提醒買家改動廁房細則
撰文：歐陽德浩
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早前入伙的居屋啟欣苑引起爭議，有業主不滿「開門見廁」問題，原計劃對調廚房及浴室，惟收樓後才得知廚廁屬於「預製組件」，不可改動間隔，於是向《香港01》作出投訴。房屋局局長何永賢今日（11日）在商台節目指，涉事居屋的設計已有20年歷史，而賣樓說明書一直以來附有裝修須知，提醒買家注意改裝廚房的細則，「我諗大家要提升下認知。」
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啟欣苑設計已有20年歷史 廚廁預先製作後再運送地盤
《香港01》早前直擊啟欣苑一個300呎單位，業主聲稱因不滿「開門見廁」問題，計劃對調廚房及浴室，以增加單位實用性，豈料收樓時才獲得房署提供的維修指引，稱廚廁屬於「預製組件」，故不可改動間隔。
房屋局局長何永賢今日表示，啟欣苑並非新採用組裝合成的建築，稱該款居屋的設計已有20年歷史，廚房及廁所在預先製作後，再運送至地盤安裝。
賣樓說明書一直以來附有裝修須知︰我諗大家要提升下認知
何永賢又指，賣樓說明書內的裝修須知，已提醒買家注意改裝廚房的細則，例如廚房通常用作明火煮食，因此必須符合消防要求，以牆壁圍封廚房，並要安裝消防門。
被問到過去並無相關指引，為何突然不准改裝廚房。何永賢強調，賣樓說明書一直以來附有裝修須知，「我諗大家要提升下認知。」
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