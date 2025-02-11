去年318名內地生受騙　8成人首年來港　有人填警方問卷後仍中招

去年有318名內地來港大學生被騙，涉款2億3,550萬元。警務處長蕭澤頤表示，8成受害者是首年來港，部分受害者開學前已經收到騙徒接觸。警方未來會加強與內地合作加強學生來港前的宣傳教育，又會向他們的家長發信，達致「源頭教育」。



多間大學曾要求學生完成警方防騙問卷，惟近日有學生填寫後仍然受騙。學生事後承認填寫問卷時態度輕率，蕭澤頤強調警調「做幾多都好，最緊要接收嘅人，有幾認真」。



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8成受害人首年來港留學

警方今（11日）公布本港去年年治安情況，處長蕭澤頤表示，去年318名港漂大學生被騙，涉款逾2.3億元。八成受害者首年來港留學，部份人未開學前已收到騙徒聯絡。警方加強宣傳、講座，並在校園張貼資訊，蕭澤頤指「甚至乎廁所都有」。

他去年底與八大校長講介港漂生受騙情況，上月亦聯同內地反詐中心等部門合作，希望教育未來港的內地生，包括播放防騙影片、舉辦網上分享會。警方亦會寄信給學生的家長，因為家長為學生提供金錢，因此希望可以「源頭教育」防騙意識。

有人自認輕率對待防騙問卷 之後受騙

香港大學、理工大學、城市大學等曾要求學生完成警方設計的防騙問卷。近日有學生完成問卷後仍受騙。受害人事後承認填寫時態度輕率，蕭澤頤認為「呢個當然唔理想」。

所有防騙宣傳，點解做、做幾多都好，最緊要接收嘅人，你係有幾認真去接收。你唔想聽我都要你聽，你唔想睇我都要你睇… 警務處處長蕭澤頤

至於是否問卷設計有問題，蕭澤頤表示「絕對唔係」，強調問卷有成效，並稱有學生在小紅書分享答案，問卷內容亦會隨騙案情況持續更新。