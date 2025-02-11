年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　盧寵茂：他病發前仍在照顧病患

瑪嘉烈醫院腫瘤科一名30多歲的醫生感染產志賀毒素大腸桿菌，於本月7日離世。醫務衞生局局長盧寵茂今日（11日）表示哀痛，並向其家人致以慰問，離世醫生立志懸壺濟世，自醫學院畢業後一直在醫管局工作，剛獲取腫瘤科專科醫生資格，他在病發前一刻仍在病房照顧病患，「其專業精神實為醫護同業的典範」。



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瑪嘉烈醫院3名腫瘤科醫生感染 30多歲患者不治

瑪嘉烈醫院員工出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫生感染，先後在本月4日、6日及10日出現發燒等病徵，其中一名患者在7日離世，據悉只有30多歲；其餘二人病徵輕微，暫時未找到三人關連。院方在其中一人的糞便樣本找到產志賀毒素大腸桿菌，而死者樣本則呈陰性。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（11日）深表哀痛，並向其家人致以深切慰問。（資料圖片／黃浩謙攝）

盧寵茂：離世醫生畢業後一直在醫管局工作

盧寵茂他表示，該名急病逝世的年輕醫生，立志懸壺濟世，自醫學院畢業後一直在醫管局工作，服務香港市民，並剛獲取腫瘤科專科醫生資格。他說，該醫生在病發前一刻仍在病房照顧病患，「其專業精神、對工作的熱誠和對病患的關懷，令我深受感動，實為醫護同業的典範。」

我代表醫務衞生局向其家人致以深切慰問，醫管局會盡力向他們提供一切協助。衞生署衞生防護中心正就事件全力進行流行病學及環境調查，並盡快提交報告結果和向公眾交代。 醫務衞生局局長盧寵茂

瑪嘉烈醫院長：離世醫生非常熱愛工作、很多同事尊重、很為病人設想

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦醫生今日在記者會上表示，離世的腫瘤科醫生是一位非常熱愛工作、得到很多同事尊重、很為病人設想的醫生，他是一位非常好的醫生。他對這位醫生離世感到非常惋惜，亦都十分之沉痛，他代表院方、同事向他家人致以最深切的問候，支援他的家人，盡量給予一些協助，令到家人能夠渡過這個最艱辛的時期。