元宵節｜網上情緣諧連理　長跑7年情侶今許誓白頭：元宵錦上添花

今年是雙春兼閏月，為婚嫁好時年。適逢正月十五元宵節，再添祝福。入境處表示，今日（12日）元宵節收到127份擬結婚通知書，打算於婚姻登記處登記結婚，創過去五年新高。不少情侶選擇今日到將軍澳總部婚姻登記處。

有相識7年、透過網上認識的準新人形容，元宵節結婚會「錦上添花」，並預計檔期可能會爆滿，故提早於去年11月預約。他們又說稍後會到日韓度蜜月，希望日後大家互相支持，白頭到老。



元宵節127對情侶登記 準新人冒雨拍照留念

入境處表示，入境處表示，今日（12日）元宵節收到127份擬結婚通知書，打算於婚姻登記處登記結婚，創過去五年新高。相比起2024年元宵節的53對情侶，今年上升逾一倍。其中，今年將軍澳總部婚姻登記處有23對情侶登記。

至於今年2月14日情人節，共有110對情侶已遞交擬結婚通知書，並打算於婚姻登記處登記結婚。

今早約10時，不少情侶選擇今日到將軍澳總部婚姻登記處結婚。雖然下起毛毛雨，但仍無阻興致，有準新人甚至冒雨到露天位置拍照留念。

提早預約今日檔期 男方憶7年前首見女方：震撼

相識7年的陳氏夫婦選擇在今日結婚。陳先生說透過網上認識對方，憶述首次見面時感震撼，形容對方比想像中好，其後互生情愫，選擇於今日「進入入生另一階段」。陳太形容，由古至今元宵節是情侶約會的好日子，認為今日結婚會「錦上添花」。陳先生補充，預計今日檔期爆滿，故提早於去年11月預約檔期，加上有朋友曾在將軍澳婚姻登記處結婚，故選擇今日到此。陳太說稍後會到日韓度蜜月，希望日後大家互相支持，白頭到老。

下雨天無阻心情 遠方親朋未能出席：像雨水陪伴在身邊

魏先生及太太因拍攝紀錄片認識，相識4年10個月後，選擇於今日登記結婚。魏先生受訪時笑言是父親擇日，也得悉今日是元宵節「好日」，故認為是好時機結婚，又形容很順利便能預約登記。他稱，雖然今日下雨，但仍無阻興致，形容心情非常好，並說會繼續學習與伴侶在餘生走下去。陳太亦向對方表露愛意說「我愛你」，又稱很高興在朋友見證下結婚。

他說，不少遠在他方的親朋好友未能出席，引述一行禪師所述「一朵雲不會死去」，他們像雨水陪伴在身邊，感激朋友的祝福。他寄語在港生活的人保持初心，好好生活。

準新人稱前一晚感緊張 未料今日多人結婚

另一對準新人、相識6年的葉氏夫婦同樣稱，因為今日是「中國情人節」，並覺得將軍澳婚姻登記處的裝飾漂亮，故提前一個月預約，選擇今日到此登記。來自內地江門的葉太形容，前一晚感到緊張，沒料到今日婚姻登記處很多人結婚。她說希望與丈夫細水長流，未來會考慮生育組織家庭。

「囍存檔案」巡迴展覽將軍澳入境處總部展出

此外，由政府檔案處主辦的「囍存檔案」巡迴展覽，由周一起（10日）至3月7日在將軍澳入境處總部展出，回溯香港婚姻制度和習俗的演變，吸引不少人參觀。

入境事務處樂隊奏《情義兩心堅》

入境事務處樂隊於今早11時半在展覽前，以中樂演奏《情義兩心堅》、《老派約會之必要》及《送我一朵玫瑰花》三首歌曲。