元宵｜文化中心綵燈晚會　少數民族歌舞雜技　每晚6至11時亮燈

明天（12日）是正月十五元宵佳節，尖沙咀文化中心露天廣場晚上舉行元宵綵燈晚會，屆時將有少數民族的歌舞及雜技表演、本地無伴奏合唱表演及猜燈謎活動。康文署表示，現場展出多組綵燈，每晚6時至11時亮燈，其中花燈《燈魚躍動 • 歲歲豐盈》由本地紮作師傅冒卓祺，以傳統年畫為靈感製作。



尖沙咀文化中心露天廣場的元宵綵燈晚會在2月12日元宵佳節前夕、2月11日晚亮燈。小女孩在綵燈前吻小男孩。（夏家朗攝）

+ 1

有大熊貓綵燈 主調花燈由本地紮作師傅製作

尖沙咀文化中心露天廣場正展出多組綵燈，包括大熊貓、孔雀及松鼠造型，每晚6時至11時亮燈。尖沙咀鐘樓旁亦設以牡丹和喜鵲點綴的6米高大型宮燈。

尖沙咀文化中心露天廣場的元宵綵燈晚會在2月12日元宵佳節前夕、2月11日晚亮燈，吸引市民及遊客在大熊貓綵燈前自拍打卡。（夏家朗攝）

其中以紅色、橙色及黃色為主調的花燈《燈魚躍動 • 歲歲豐盈》，由本地紮作師傅冒卓祺製作，需時約個半月，以傳統年畫為靈感。他表示，團隊以竹、鐵線及紗紙等物料製作花燈，並加入不少香港非物質文化遺產的元素，包括舞獅及黃大仙信俗，紙紮醒獅站在紙紮鯉魚上，寓意年年有餘。

明晚7時半文化中心綵燈晚會有貴州文化演藝團體演出

康文署明晚7時半會將在文化中心舉行元宵綵燈晚會，屆時將由貴州文化演藝團體，演出少數民族的歌舞及雜技，亦有本地無伴奏合唱表演及猜燈謎活動。