情人節｜旺角花店轉戰網購減價促銷　新店推「扭扭棒」手工玫瑰

臨近周五（14日）情人節，旺角花墟有不少花店提早推出限定優惠，爭相搶客。有花店經理表示，由於經濟較差，故未有加價，甚至部份花束會減價。今年又改為主打網購，以迎合市民消費模式的轉變，甚至推出免運費優惠全力催谷銷情。另外，有新開張數月的花店，推出另類的純手工「扭扭棒」玫瑰，希望突圍而出。



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現場所見，旺角花墟有不少花店趁着情人節旺季，紛紛推出限定優惠促銷，其中有店舖推出八八折，以大束玫瑰花為例，折後每束花平均約1,000至1,300元，亦有部份鮮花每束售價數百元；另有店舖售賣只需60元的五枝玫瑰花束，相當便宜。

花店經理容穎琪表示，臨近情人節，預計訂購情人節花束最少有250束，而目前訂單至少達成超過一半。（洪芷菁攝）

花店經理容穎琪表示，臨近情人節，該店預計情人節花束訂單最少有250束，而目前的訂單至少達成超過一半。她稱，以傳統的紅玫瑰最受歡迎，而最貴的99枝紅玫瑰未有加價，與去年相同，如在平日售4,000至5,000元，情人節則會售8,000元。她憶述，去年曾售出一、兩束，數量不算多，而今年目前暫獲一位顧客查詢。

對於顧客消費水平，她表示與去年相若，以購買1,000至1,500元的花束為主。至於訂單數目，她稱比去年僅少了約十幾束，整體與去年差不多。她續指，由於今年經濟較差，故普遍花束價錢不加價，甚至部份會減價。因應情人節，她指店舖將在情人節前夕及正日（即13至14日）推出免運費，新、舊顧客一律產品九折優惠。

除了以實體店催谷搶客，她表示該店今年會主攻網購。她解釋，現時市民消費模式自疫情後，漸由實體店轉到網店，「好多淘寶、京東，其實佢哋已經好流行網上，𠵱家香港呢邊已經踏入咗呢啲文化，所以喺網店，我哋都會全力去谷。」

旺角花墟的鮮花以外，還有新開張數月的花店，推出純手工「扭扭捧」玫瑰，希望以另類風格突圍而出。花店店員岑綺雯介紹，除了單枝玫瑰，還有巨型「大玫瑰」、如冰糖葫蘆般的花球成串的「一米玫瑰」、「小酒杯玫瑰」及「玫瑰抱桶」，這些玫瑰花瓣線條偏圓，風格可愛。另外，有售158元的「夾板玫瑰」，即以類似燙髮夾板將扭扭條花瓣夾扁，營造另一種風格。這些手工花售價由數十元至300多元不等。

花店店員岑綺雯表示，手工花屬於「新市場」，目前仍在探索目標顧客群。（洪芷菁攝）

至於手工花的造型，不止有傳統的玫瑰，店內的「扭扭棒」鈴蘭同樣受歡迎。她猜測是因其純潔的象徵，又常用於結婚時的手捧花。另外，店鋪亦售小狗造型的花束，針對喜愛小狗的人士。由於留意到顧客喜歡閃燈元素，她指會在花束中加入小燈飾及珍珠等材料。

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岑綺雯稱，店鋪主打多肉仙人掌盆栽及手工花，不希望產品與市場「撞得太犀利」或與其他店舖「太同質化」，故特別向內地廠商提交設計來定制花束。以一束結構複雜、搭配不同顏色花瓣、珍珠的花束為例，手工費需約200元，隨設計愈複雜，手工則成本愈高。

岑綺雯表示，這些手工花偏向年輕化風格，並可重複使用。臨近情人節，她透露手工花的顧客以街客為主，暫未有訂單，或因店鋪新而知名度不高。她表示，手工花屬於新市場，目前仍在探索目標顧客群，設計並款式各異的花束，「一開始都係逐樣攞嚟試。」、「唔知大家鍾意啲咩，咪咩都試吓。」