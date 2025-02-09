情人節｜港男預算豪擲$3000訂花　過來人「忠告」：唔好縱慣女友

本周五（14日）是情人節，有市民今日（9日）趁假日提前到旺角花墟訂購心儀鮮花贈佳人。有港男表示每年都會買花送贈愛人，今次預算花2,000至3,000元買女友最愛的繡球花，又以「過來人」口吻笑着「忠告」：「佢（女朋友）已經收慣咗，收唔到花就好『驚喜』，所以奉勸大家唔好縱慣女朋友。」但他不忘強調純粹「講吓笑」。另有一家四口到花墟親子遊，小朋友稱，打算情人節買玫瑰送給母親，表達謝意。



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臨近周五情人節，有市民今日（9日）趁假日提前到旺角花墟訂購鮮花。其中居住屯門區的陳先生專程到花墟，尋覓贈送花束的靈感。他稱今年預算約2,000至3,000元購買花束送給女朋友。他續指，每年情人節都一定會送花，故談不上製造驚喜，「我諗（女友）都應該預咗要收，收唔到花就好『驚喜』囉。」

居住屯門區的陳先生專程提早來旺角花墟訂花，他稱今年預算花2000至3000元購買玫瑰及繡球花送給女朋友，「我諗（女友）都應該預咗要收，收唔到花就好『驚喜』囉。」（洪芷菁攝）

他又稱，已記不清今年為第幾年送花給女友，笑說：「佢（女朋友）已經收慣咗，所以奉勸大家唔好縱慣咗（女朋友），講吓笑、講吓笑。」他稱去年買了一束繡球花，因為女友喜歡，故今年可能亦會繼續買繡球，並會「加碼」再買其他品種，例如玫瑰等。

一家四口的黃太帶小朋友來花墟了解花的種類等，小朋友就稱，打算情人節買玫瑰來送給母親。（洪芷菁攝）

另外，黃太一家四口來花墟親子遊，她稱希望帶小朋友來了解一下花的種類、栽種方法及打理技巧等。小朋友稱喜歡玫瑰，因為很漂亮，故打算情人節買來送給母親，表達對母愛的謝意。

黃太則說喜歡鬱金香，屬「情意結」。今年情人節，她亦希望到花墟了解行情，覺得一支玫瑰售20至30元，為可接受的價格，「小朋友都可以買嚟送畀佢想送嘅人。」