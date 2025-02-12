涉助蔡天鳳前夫離港　女被告稱見租船費3萬變30萬　才開始覺古怪

兩男女涉助名媛蔡天鳳前夫鄺港智潛逃案，今（12日）於九龍城裁判法院續審，裁判官昨裁定兩被告表證成立後，男被告林舜不出庭作供，女被告潘巧賢則選擇出庭自辯。她稱Ivy(盧曉虹)家境富裕，兩人相熟兼常一同做義工。當日Ivy問她租船的事時，她初時並無為意，亦不知租船者身份，直至她發現租船費由3萬變30萬，更出現「非法過境」字眼而感害怕。她又重申，以為「Alex」是一個網紅的男友，因被人襲擊想避風頭。她在錄影會面用「著草」字眼，則是警察教她講的。



男被告林舜（42歲，遊艇公司職員），及女被告潘巧賢（30歲，無業），兩人被控1項串謀妨害司法公正罪，指他們與女子「Ivy」串謀於2023年2月24至25日，在港預期一名叫「Alex」的男子，可能涉法律程序或執法機構的調查，作出妨礙司法公正傾向的作為，即助「Alex」緊急及秘密地離開香港。

男被告林舜。(陳蓉攝)

女被告潘巧賢(黑色外套)在朋友組成的傘陣掩護離開。(陳蓉攝)

女被告潘巧賢(左)稱她與Ivy盧曉虹(右)份屬好友，兩人經常一同做義工到老人院探望老人家。(資料圖片)

常與Ivy一同做義工去老人院

女被告潘巧賢作供稱，她和Ivy（盧曉虹）於2012至2013年左右認識，變得熟悉為2015年。她形容Ivy家境富有，從事美容生意，閒時會做義工，兩人「成日糖黐豆」，亦會一起做義工探望老人院。

租船費由3萬變30萬

潘供稱，以她所知林舜與Ivy亦認識，當日Ivy以微信聯絡她找林舜，並跟她說有朋友想租船，但沒有清楚說明朋友的身份。潘對船務船隻等不熟悉，曾質疑Ivy為何她不直接透過Instagram找林，惟Ivy表示其所在地點的訊號差，林又因遺失電話無法使用微信，因此她為二人轉達對話，當中並無就租船一事討論，亦沒有給予意見，更不知道Ivy朋友的真正身份。直到她得悉租船的銀碼由3萬變成30萬，才開始覺得古怪。

曾提議用港珠澳直通車以試探Ivy

潘指出，她後來在訊息中看到「非法過境」的字眼感到驚慌，並說：「咩啊！咩非法入境呀！你哋做緊咩呀！」潘稱她即要求林和Ivy自行溝通，因為她很害怕，以想事情快點了結。潘與Ivy的訊息紀錄顯示，她曾提議Ivy的朋友可以先直接到澳門。潘說當時已感懷疑，提議用港珠澳直通車，因為想試探Ivy的反應，想知道她到底在幫甚麼人，是否真是非法。

蔡天鳳2024年2月24日被揭遇害離世後，警方通緝其前夫鄺港智。(小紅書)

蔡天鳯前夫鄺港智，其身份證的洋名Alex。(資料圖片)

以為張欣欣男友Alex要避風頭

潘供稱，她看到Ivy沒有回應其問題，就更好奇她到底是在幫甚麼人，再追問下，Ivy才說是「Alex」，她當下意會的Alex為KOL張欣欣的男朋友Alex，因為早前新聞報道指該Alex被襲擊，她以為該Alex需要「避風頭」。

強調過程中並無得益

潘又稱，她在過程中並無得益，亦從未提及過如安排成功會有得益。對於在錄影會面中曾使用「著草」的字眼，潘稱：「警員話租得船去避風塘咪走佬，簡短啲嘅話⋯⋯ 佢話唔係會同前面有出入。」

控方盤問時透露，Ivy曾問潘說：「你老竇有冇辦法呀？」指潘曾回覆說：「我老竇呢啲咁細嘅事唔會肯孭㗎」。

案件編號：KCCC1111/2024