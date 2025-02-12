元朗三代命案｜與發展商就土地興訟　法官今判九旬翁分兩萬呎地皮

元朗振興新村命案其中一名死者、年逾九旬的文彥均（文叔）是元朗地主，過去多次與發展商就地皮業權對簿公堂，其中一宗官司剛巧於周三（12日）有判決。

文叔持有元朗加州豪園附近一幅17.8萬方呎地皮的九分之一業權，地皮的大業主、發展商新基業原想以約240萬元收購文叔的業權，惟文叔還價逾2,300萬元，價差近10倍。發展商其後入稟控告文叔，要求分劃或出售涉事地皮的業權。法官裁定發展商得直，命令按業權比例分劃地皮，將九分之一的土地交予文叔。



九旬死者文彥均與發展商就地皮業權對簿公堂，法官周三（12日）裁定發展商得直，命令按業權比例分劃地皮，將九分之一的土地（青色部份）交予文叔。（法庭文件截圖）

涉事地皮是位於元朗加州豪園附近的一幅農地，面積約17.8萬方呎。由於地皮已劃為鄉村式發展，可以興建丁屋，價值不菲。

地皮現時由發展商新基業發展有限公司和文叔共同持有，新基業持九分之八業權。新基業於2022年入稟控告文叔，要求分劃或出售涉事地皮的業權。新基業的董事為關乃雄，是恒地前主席「四叔」李兆基的妹夫，曾多次代表恒基收地，而代表新基業向法庭提交文件的莫志雄，近年出任恒基發展部高級經理。

法官剛巧於周三（12日），即振興新村命案發生翌日，就案件頒下判辭。

涉事地皮是位於元朗加州豪園附近的一幅農地（藍色部份），面積約17.8萬方呎，文叔現獲分九分之一的土地（紅色部份）。（香港01製圖）

判辭指被告文叔於1987年通過繼承的方式，取得涉事地段的九分之一業權，新基業則於1997年，從文叔的八個兄弟手中購入地段的其餘業權。

根據城規會資料，早於2005及2006年，即地皮的業權尚未統一時，有公司已申請於涉事地皮填塘以作鄉村式發展，惟遭否決。

判辭指出，新基業提交估價報告稱，九分之一業權可取得1.98萬方呎地皮，在土地空置情況下，價值為243.5萬港元，並提出此價格向文叔購地。不過，文叔還價每呎1,200元，即合共2378.2萬元，約是發展商估價的9.77倍。雙方最後談不攏，發展商遂興訟。

元朗振興新村三代命案，食環署仵工11日將爺爺及父親遺體運上「黑箱車」。（資料圖片）

法官聽取雙方口供後，判發展商得直，雙方按業權比例分劃地皮，將毗鄰担竿洲路的九分之一地皮分劃給文叔，另外九分之八地皮劃給新基業。

法官指出，文叔所得的地皮相當於奧林匹克規格游泳池 (1,250 平方米）大小的1.5倍，分劃後的土地面積足夠讓文叔或其子孫興建自己的村屋。

文叔在元朗持有多塊地皮，過去十多年來不時因土地業權的問題，以高齡之姿與發展商對簿公堂，並親自應訊。在一宗與另一發展商、詠明有限公司的訴訟中，文叔的69歲兒子文國強曾助其上庭，但協助未盡理想，改由19歲孫子文浩朝上庭協助。