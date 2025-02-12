元朗三代命案│消息稱振興新村屋內檢利器　爺及父疑頭部致命傷

元朗振興新村於周二（11日）晚上發生雙屍命案，一對分別93歲及69歲父子，被發現伏屍在村屋單位內。而93歲死者的19歲孫兒，則於雙屍案揭發不久，被發現在距離振興新村約500米外的朗屏邨墮樓身亡。



警方重案組探員已介入調查。消息稱，探員在振興新村案發現場，檢獲一些刀具等利器；而兩名死者的頭部，據悉發現有傷痕，疑為致命傷。警方將案件循有可疑方向調查。

據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲，兩人均姓文，為父子關係；至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，為93歲文老的孫兒、亦即69歲死者的兒子。3名死者為文氏三代。

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內。街坊指其中一名死者近半年要以電動輪椅代步，現場所見，涉事村屋內放有一部電動輪椅。（左朗星攝）

據了解，警方於周二（11日）晚上8時12分接報指，有兩人昏迷倒臥在振興新村內一個村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡；及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案數分鐘後，警方再接獲元朗朗屏邨悅屏樓有人墮樓。消息稱，警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，男子當場死亡。（陳永武攝）

街坊向《香港01》稱，其中一名屋主死者是人稱「文叔」的年邁老翁，「文叔」年屆九旬，以前居於錦田，遷入振興新村已逾20年，與妻子育有年約60至70歲的兒子，惟其妻子已入住老人院，單位現時由「文叔」居住。涉事村屋外，掛有一間食店的招牌，街坊指食店已結業逾10年。

雙屍案揭發後，大批警員到場調查，又翻查村口的閉路電視影像。街坊稱，聽聞警方翻查閉路電視後，發現「文叔」的孫兒曾經到場。