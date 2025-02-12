元朗三代命案｜九旬翁與兒伏屍村屋　19歲孫朗屏邨墮斃　重案調查

元朗發生墮樓案。一名男子本周二（12日）晚上8時17分從朗屏邨悅屏樓高處墮下，當場死亡，警方用帳篷遮掩遺體。消息稱，男死者年僅19歲，為元朗振興新村雙屍案，其中一名死者「文叔」的孫兒。



據了解，元朗振興新村的兩名男死者，分別為93歲及69歲，兩人均姓文，為父子關係；至於朗屏邨墮樓案死者亦姓文，年僅19歲，為93歲文老的孫兒、亦即69歲死者的兒子。3名死者為文氏三代。

據了解，警方於周二（11日）晚上8時12分接報指，有兩人昏迷倒臥在振興新村內一個村屋單位。救護員接報趕至為兩名事主檢查，惟證實已明顯身亡；

及至同日晚上8時17分，即振興新村命案報案數分鐘後，警方再接獲元朗朗屏邨悅屏樓有人墮樓。消息稱，警方初步相信兩宗案件有關連，案件由元朗警區重案組跟進。

元朗朗屏邨悅屏樓發生墮樓案，男子當場死亡。

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內，警員封鎖現場調查。（左朗星攝）

街坊向《香港01》稱，其中一名屋主死者是人稱「文叔」的年邁老翁，「文叔」年屆九旬，以前居於錦田，遷入振興新村已逾20年，與妻子育有年約60至70歲的兒子，惟其妻子已入住老人院，單位現時由「文叔」居住。涉事村屋外，掛有一間食店的招牌，街坊指食店已結業逾10年。

其中一名女街坊稱，「文叔」以往會踩三輪單車外出，但自從約半年前開始，出外時要使用電動輪椅。過去他會在村屋煮飯，與街坊碰面時會互相打招呼，惟街坊自今年農曆新年開始，已不見其蹤，以為他搬到別處「或者去咗醫院」。

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內，警員封鎖現場調查，涉事村屋外放有輪椅和雜物。（左朗星攝）

雙屍案揭發後，大批警員到場調查，又翻查村口的閉路電視影像。街坊稱，聽聞警方翻查閉路電視後，發現「文叔」的孫兒曾經到場。

警方在周二（11日）大約8時，接獲一名男子報案，指兩名男子昏迷倒臥在振興新村一間村屋內。救護員接報趕至，證實兩名事主死亡，現正調查事件。

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內。街坊指其中一名死者近半年要以電動輪椅代步，現場所見，涉事村屋內放有一部電動輪椅。（左朗星攝）

元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內，警員翻查村口閉路電視片段。（王譯揚攝）