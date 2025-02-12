港航6.20起開展澳洲悉尼航線　每日一班來回航班　以空巴A330執飛

香港航空早前恢復長途航線，今日（12日）再宣布會在6月20日起營運澳洲悉尼直航服務，每日一班來回航班，將以空中巴士A330-300客機營運，是第二間本地航空公司營運該航線。港航指因應香港機場三跑提升航班空量，加上兩地政府及相關機構的積極推動下促成新航線。



香港航空總裁孫劍鋒贈送紀念品予悉尼機場行政總裁 Scott Charlton。（港航提供）

港航表示，2016年曾營運前往澳洲黃金海岸和開恩茲的航線，今日宣布開展飛往澳洲另一著名的城市悉尼航線，提供每日一班來回航班服務，是繼今年初恢復澳洲黃金海岸及加拿大溫哥華航線營運以來，再開展長途航線。

港航將以空中巴士A330-300客機營運，配備舒適且設施完善的商務艙和經濟艙，並提供餐食。港航指，因應香港機場三跑提升航班空量，加上兩地政府及相關機構的積極推動下促成新航線。

悉尼機場行政總裁Scott Charlton則稱航班進一步鞏固了悉尼與香港之間的長期而緊密的聯繫。新增的每日航班不僅提升了運力，還為旅客提供了更多選擇，讓他們能更便捷地探索亞太區最具活力的城市之一。