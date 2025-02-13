2元乘車檢討營辦商多落水？九巴有回應：任何落水變動都百上加斤

政府正檢討2元乘車優惠計劃，料結果會在本月26日發表的《財政預算案》公布，有意見提出拉營辦商落水提供更多優惠，以減政府補貼。九巴今日（13日）表示對比2018年，去年18至64歲成人客量下跌12%，形容經營艱難。九巴又稱對2元優惠政策比較被動，直言社會福利應由政府承擔，而非由營辦商負責:「任何要落水嘅變動我都會形容係百上加斤」，又稱當財務有壓力時，便須向政府申請加價。



九巴表示，對比2018年疫情前，去年18至64歲成人客量下跌12%，形容經營艱難。（資料圖片/張浩維攝）

九巴今日（13日）舉行傳媒茶聚，指疫情後市民出行習慣改變，夜晚少出街，假期周末又北上，去年18至64歲成人票價客量較疫前2018年跌12%，雖然之前一系列夜繽紛活動一度有改善，但很快打回原形，加上員工薪酬支出、油價波動及各項成本上升開支通漲等，營運具挑戰。

九巴又說，一直配合當局打擊濫用2元優惠，但濫用數字少，轉用樂悠咭後每月更低過1%；長車短搭方面亦不算太多，以新界長線為例，幾十名2元車資乘客才可能有1、2人。九巴亦稱陸路關口線B車長者比例與市區線相差不會太遠，只是某些班次、例如平日或早上班次較多長者，又說一般住遠離口岸的長者都不太會北上。

九巴稱正與運輸署研其他適合推雙向分段收費的區域，關鍵須確保不會影響長途乘客，令他們無法上車。

政府正研調整2元優惠方案，有聲音希望交通營運商可承擔部份責任。九巴表示，在政策方面較被動，當局只會在操作上諮詢營辦商，但指財務壓力大，2023年九巴專營權只有約2,000萬元盈利，對巴士公司長遠發展不理想，「其實（開支）放入銀行賺利息都多過做巴士賺2,000萬」，認為社會福利應由政府承擔，不應由營辦商承擔：「任何要落水嘅變動我都會形容係百上加斤」，又稱當財務有壓力時，便須向政府申請加價。

至於其他變動會否影響到車務收入，九巴則稱交由政府決定，亦難估計會否受影響，但九巴會配合，並努力做得更好。

九巴「遊．九龍」旅遊路線HK1。（資料圖片/九巴提供）

九巴續稱，會發展旅遊線及非票務收入增加財政收入，例如已正改裝10架舊車作開篷巴士行走HK1或正研究拓展的旅遊線，首架車最快4月營運。另外今年上半年可在巴士廠提供商用車充電服務，九巴亦正研發展更多轉車站租賃業務，如在沙田及美孚轉車站有與順豐合作等。