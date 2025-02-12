收緊2元乘車技術「疑團」掃除　八達通限額限次都做到｜政圈風聲

2元乘車優惠收緊方向未定，觀乎政界近期「拋橋」的方案，最多政團提出可考慮60至64歲人士設補貼上限。雖然未知會否成為財爺口中的開刀「共識」，但建議始終是建議，能否落實終歸要回到技術層面。據了解，政府內部思考八達通設補貼上限方案時，曾有兩大技術「疑團」：第一，是八達通機大多沒實時連結網絡，擔心收車後才結算難阻有人「搭爆」上限；第二，設乘搭上限的技術是否不限九巴，所有交通工具均通用。



八達通卡高層親向《香港01》掃除技術「疑團」，表明不論限額或限次都可透過改八達通機設定，令八達通卡記載乘車次數或金額，無須靠網絡才做到，一超出上限便以正常車資計算，「如果第日數據返嚟你先行得到，咁無意思啦」，餘額亦可實時拍卡查閱。設限適用於所有交通工具，重點都是靠八達通卡儲存新設定處理。



2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（林靄怡攝）

政團大多倡2元乘車設補貼上限 三名行會成員表態支持

收緊2元乘車優惠的檢討，預料本月26日財政預算案交代方向。多個政團先後約見財政司司長陳茂波，表達對2元乘車優惠的立場，綜合各黨派意見，大多認為可考慮針對60至64歲人士，設補貼上限。

民建聯立法會議員向財政司司陳茂波提交預算案建議（民建聯提供）

最大黨民建聯反對削2元乘車優惠，表明2元乘車開支對於整體財赤影響不大，籲先解決長車短搭問題，身兼行政會議成員的黨主席陳克勤更表態認同可研究設上限。

另一名行會成員、立法會「G19」議員陳健波很早之前已發聲要求收緊2元乘車，近日見財爺時進一步闡述可限制每月使用優惠次數或每程補貼上限，甚至為每年的補貼總額設上限。另一名行會成員林正財亦有同類的2元乘車設上限建議。

立法會G19議員向財政司司長陳茂波提交下年度預算案建議（陳沛良提供）

議員倡每月補貼720元至1500元

另一名G19議員陳沛良的建議比較明確，建議2元乘車優惠每月補貼固定金額720元至1080元，不限制乘搭公共交通工具次數，超過固定金額便需用者自付。實政圓桌田北辰建議10元以上的車費改為兩折，每月設1500元限額。

2月2日，財政司司長陳茂波接受商台訪問。（何夏怡攝）

政府內部對收緊2元乘車有兩大技術「疑團」

收緊2元乘車的方案現時有待財爺拍板，據了解政府有與八達通公司接觸，了解2元乘車優惠設限的可行性。

然而內部思考八達通設補貼上限方案時，曾有兩大技術「疑團」。第一，是八達通機大多沒實時連結網絡，港鐵以外的公共交通營辦商，都是收車後才結算當天的乘車數據，包括巴士、小巴等，擔心難阻有人「搭爆」上限，「如果有人搭足咁多程咁點處理呢？」

2元乘車優惠。（林靄怡攝）

第二，設乘搭上限的技術是否不限九巴，所有交通工具均通用，擔心九巴月票制只限九巴適用，其他交通工具未能配合，畢竟每間營辦商的情況不同。有官場中人打趣道，「除非整一張新卡」，不過去年才全面轉用樂悠咭，再有大動作顯然是開玩笑而已。

九巴。（資料圖片）

八達通高層親解限額、限次技術 掃除「疑團」

雖然限額、限次未知會否成為財爺口中的開刀「共識」，但建議始終是建議，能否落實終歸要回到技術層面。《香港01》向八達通公司查詢技術「困難」，獲營運總監甘志深親自回覆掃除「疑團」，表明限額、限次都可修改八達通機設定處理，無技術限制。

《香港01》向八達通公司查詢設限的技術「困難」，獲營運總監甘志深親自回覆掃除「疑團」。（資料圖片）

限次無需靠連網絡實時記錄

限次方面，可以透過為八達通卡設立使用上限，以九巴月票每日限搭十次為例，「由一數到去十，去到第十一次見到你已經超過十次啦，嗰程就畀返個正常車費，即係張卡儲住咗啲資料嚟到去設限」，表明無需靠連繫網絡才能實時記錄乘搭次數，「交易時間3分1秒就完成，如果第日數據返嚟你先行得到，咁無意思啦」，換言之只需在八達通卡上記載使用次數上限資料即可。

2元乘車。（林靄怡攝）

限額同樣無需靠網絡 超額按正常車資計算

限額方面亦是同樣道理，「你張卡有個位儲住咗拍咗幾多次，或者拍咗幾多金額就做到」，重點都是靠八達通卡儲存資料，並可供隨時拍讀卡機查閱餘額，「唔需要用網絡或者等交易數據返嚟先做得到嘢」，當乘客超出使用限額，則以正常車資計算，「每次交易就睇下張卡夠唔夠錢去做」，如八達通卡已用盡餘額，則需增值，跟現時無分別。

勞福局2022年將2元乘車優惠推至60至64歲市民，惟需用個人八達通。（張浩維攝）

八達通卡設限制通用所有交通工具

不過，在八達通卡設限制，是否能通用到所有公共交通工具，而非只是九巴呢？甘志深派定心丸，「我舉九巴月票係一個例子，限次數功能就係無論邊一個營運商，如果大家睇住同一個次數，你都做得到限次數呢樣嘢」，重申重點是將限額限次的資料記載在八達通卡上，再透過改八達通機處理。至於改八達通機需時多久，現時難以評估。

2元乘車的技術問題掃除，餘下的不只是財政問題，而是政治問題，特首最近兩次落區都遇市民親自反映要求維持優惠，然而民間與官方的看法不一，財爺另一邊廂又「透口風」表明優惠會改。雖然大多政團提出為2元乘車優惠設限，但亦有不少政團希望維持不變，如工聯會、勞聯、新思維、A4聯盟，如何平衡大家聲音，可能才是當前的難題。