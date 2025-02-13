城大：下學年起學生須填防騙問卷　籲電訊商勿發相連號碼予內地生

接連有大學內地生中電騙，城市大學去年有30名學生受騙，涉款約1500萬元。城大今（13日）表示，暫未知今年數字有否回落，但相信明年情況會有改善，又稱每間大學學生受騙比例差不多，並非港大及城大特別多。防騙措施方面，城大下學年起要求所有學生入學前須填寫防騙問卷，校方亦已與內地及香港電訊商聯絡，希望能截堵騙徒。



城大首席及常務副校長李振聲表示，每間大學的內地生受騙比例差不多，並非港大和城大特別多個案。（吳綽詩攝）

警務處處長蕭澤頤周三（12日）表示，去年有318名內地來港大學生被騙，涉款2億3,550萬元。城大早前表示，去年有30名學生受騙，涉款約1500萬元。

城大首席及常務副校長李振聲今在傳媒春茗表示，校方十分重視此情況，今年暫未知數字有沒有回落，但校方正進行很多工作，相信明年情況會有所改善。他續道，據他所知，每間大學的內地生受騙比例差不多，並非港大和城大特別多個案，只是部份大學的情況沒有被報道。

香港城市大學2025/26學年開始要求所有同學做防騙問卷。（資料圖片／張浩維攝）

港大、理大、城大等多間大學曾要求學生完成警方設計的防騙問卷。李振聲表示，2025/26學年開始，將要求所有學生開學前填防騙問卷。

電訊商以連續號碼發放「一卡兩號」電話號碼 騙徒容易辨識內地生

另外，李指城大最近亦分別與內地及香港的電訊商聯絡，以防範騙案，其中內地電訊商正開發AI軟件，以截堵騙徒電話。他續稱，內地生來港普遍使用「一卡兩號」的電話服務，惟因電訊商多以連續號碼發放，令騙徒容易辨識其內地生身份，覺得「呢啲學生容易啲呃」，因此已建議電訊商不要用連續號碼。

被問到會否與留學中介合作，加強推廣防騙，李表示難以判斷中介好或壞，且不想教育商業化，因此基本上不會與中介合作。