詐騙｜城大2024年接獲逾30宗學生墮騙案　損失1500萬

繼香港大學上周披露近月超過60名港大學生墮詐騙案而損失超過港幣6,000萬元後，城市大學今日（18日）表示，在2024年，校方接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約1,500萬元，即平均每宗損失50萬元。城大表示，非常樂意與執法部門進一步合作，攜手打擊電信詐騙。



城大2024年接獲逾30宗學生墮騙案，損失1500萬元。（資料圖片／張浩維攝）

城大：已要求所有學生必須完成防騙問卷

城大表示，一直與警方緊密合作，校方亦已成立跨部門工作小組，密切關注相關事宜；例如在2025新學期，城大已要求所有學生必須完成防騙問卷，該問卷由大學與警方攜手設計。校方稱工作小組亦不時透過多種渠道，包括透過發送電郵、在校內張相海報、派發傳單等，提醒學生小心詐騙訊息。工作小組亦計劃在校內舉辦防騙研討會及推廣工作等。

城大人文社會科學院媒體與傳播系學者與中國聯通聯合開展的「科技引領，聯通全球：大數據與人工智能在反詐治理中的新實踐」項目，以創新方式應用大數據和人工智能，助全球應對日益嚴重的電信詐騙問題，早前獲世界互聯網大會評選為2024年「攜手構建網路空間命運共同體精品案例」。

科大稱將反詐騙學習套件增設至一年級課程，未提及有否指令學生填寫防騙問卷。（資料圖片）

科大：將反詐騙學習套件增設至一年級課程

科技大學未有披露有多少學生墮騙案及損失金額，校方稱十分關注近年頻繁發生的各類騙案，為提高師生及教職員的防騙意識，校方於去年底開始將警方反詐騙協調中心(ADCC)提供的學習套件增設至一年級課程，學生反應積極，但未提及有否指令填寫防騙問卷。

科大稱一直與警方緊密合作，包括培訓學生成為防騙大使，與警方攜手提高身邊同學的防騙意識，部分學生在上星期六已率先獲頒委任證書。近期雙方亦聯合開設「港漂報案室」通訊群組，以便學生獲取即時支援。

學務長辦公室會陪同受害學生往警局報案

校方續說，已定期與有關警察部門開會，並聯同校內學生組織，邀請警方代表就各類行騙手段、求助方法及如何提高財產保護意識等，舉辦講座、工作坊、宣傳攤位，及參觀警署等活動。大學同時於校園各處張貼警方的反詐騙海報、貼紙和橫額，並向師生及教職員發放電郵，轉達警方的呼籲，提高他們對騙案的警覺性。如有需要，大學學務長辦公室亦會向學生提供協助，例如陪同往警局報案、情緒支援輔導。