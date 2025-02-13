大熊貓BB｜園方再教區分 家姐愛瞓樹丫背脊雪白 細佬偏好玩鞦韆
撰文：蕭通
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大熊貓龍鳳胎將於周日（2月16日）與公眾見面，在大家展開「大熊貓之旅」之前，海洋公園的奶爸、奶媽再教如何區分家姐和細佬，以及介紹牠們的新玩具，均由一眾奶爸奶媽親手製作或揀選。
海洋公園周四（13日）再在社交平台發布視頻，奶爸Matt及奶媽Elke親自出馬，教大家區分到家姐同細佬。細佬偏好玩鞦韆，在影片中就趴在鞦韆上悠閑睡覺。家姐則最愛爬上最高的樹丫休息。
奶媽Elke稱，家姐的背脊白雪雪。至於細佬，園方指繼續有由護理員以對動物安全的食用色素，點上紫色記號作為標記。
添置環境豐容物以便探索新事物
為使龍鳳胎保持好奇，每日都可以探索更多新事物。一眾奶爸奶媽近期家姐細佬添置不少環境豐容物，例如細佬正睡覺的鞦韆，就由奶爸奶媽親手製作。新增的玩具還有麻包袋、滑梯、竹筒及木球等。
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