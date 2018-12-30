天仁茗茶終於可以「相機食先」　明年初推可降解環保透明塑料杯

「相機食先」是時下飲食習慣，一杯解渴的手搖飲品亦要兼具「相機食先」功能，當中喜茶、老虎堂、幸福堂都是表表者，攻港立即引起朝聖打卡熱潮。面對新興品牌攻勢，進駐香港6年的「一哥」天仁茶茗亦順應潮流，研發環保PLA透明塑料杯，預料明年初推出。 天仁茗茶自6年前隨台灣誠品書店一同進駐銅鑼灣，至今各區合共42間分店，賣珍珠奶茶賣到香港特許經營商賓仕國際於今年初上市。賓仕國際與天仁合作近20年關良好，集團主席陳錦泉建議有意港台合作的雙方，在法律、合約等細節上必先了解合同意，以免發生商業糾紛。

現時全港有42間天仁茗茶分店。（梁鵬威攝）

明年一月推環保塑料杯 天仁也可「相機食先」

台灣老虎堂、幸福堂的黑糖珍珠飲品，在透明膠杯上造成的虎紋圖案，型格非常，而內地喜茶的芝士奶蓋及斑斕色彩，亦成為吸引消費者的撒手鐧，這批新一代茶飲店今年來港後，令一眾粉絲甘心大排長龍，但拿到手搖杯當刻不是先嚐一口，而是「相機食先」打個卡，放上社交媒體宣布「到此一遊」，這個熱潮亦令傳媒跟進，店舖名利雙收。

相較之下，天仁茗茶使用紙杯盛載，在外觀上較為吃虧，無法迎合「相機食先」消費潮流。陳錦泉表示，為了環保故一直使用紙杯盛載飲品，但坦言亦聽到消貴者希望「相機食先」意見，在平衡生意和環保之下，為了順應潮流，與台灣方面共同研發可降解物料PLA製造的透明塑料杯，兼顧環保及打卡訴求，預料於明年一月推出。

賓仕國際主席陳錦泉稱，天仁茗茶將於明年一月使用環保PLA透明塑料杯。（梁鵬威攝）

我哋唔可以固步自封、唔理消費者既反應，當然我們比較實而不華，但為增加品牌既吸引力，所以用咗很多時間去研發環保塑料杯。 天仁茗茶香港特許經營商賓仕國際主席陳錦泉

天仁茗茶將於明年一月推出可降解物料PLA透明塑料杯。（受訪者提供圖片）

11年爆塑化劑風暴 陳錦泉扒逆水賣台灣茶

陳錦泉今天選擇順應「相機食先」的潮流，但6年前，他決定代理天仁茗茶珍珠奶茶店卻是「逆流而上」。

2012年台灣誠品書店進軍香港，台灣天仁茗茶負責人邀請陳錦泉以台灣模式，經營天仁茗茶在誠品書店內的「店中店」。由於2011年，台灣才剛剛爆發塑化劑食安問題，令香港成行成市的珍珠奶茶店出現倒閉潮，當年依然是珍珠奶茶沉寂期，要在這個低潮逆流而上，可謂一個大膽決定。

本身喜愛台式飲茶的陳錦泉，決定前往台灣考察，試飲過後發現「比我自己想像之中好好多」，陳錦泉決定接受這個挑戰，結果市場反應非常好，自此之後，天仁在香港6年間開設42間分店，未來數月仍有12分店陸續開幕。

現時天仁茗茶已不只售賣珍珠奶茶，亦有甜品。（梁鵬威攝）

消費者更講究 珍珠奶茶不再是劣食代名詞

香港的台式珍珠奶茶店，經歷過一輪倒閉潮，其後再度起死回生，如今又再遍地開花，陳錦泉認為，原因是現時整體品質較好，即使市場競爭激烈但仍站得住腳。

他指出，過往珍珠奶茶給人的印象是色素、好甜及不健康，但現時消費者變得講究、追求健康的飲品，台式茶飲店要用好的茶葉、好的原料，就如當年塑化劑風暴過後，消費者接受天仁茗茶的品質後，珍珠奶茶熱潮回暖。

在市場復甦的情況之下，不斷有新品牌加入戰場，茶飲種類不斷推陳出新，但陳錦泉直言「唔會影響到我哋」。他稱天仁茗茶的消費客群是其忠實粉絲，他們的茶品較傳統，並非潮流、綽頭導向，過往6年餐牌大部份產品不變，但定期加入新嘗試，成為他們的優勝之處。

消費者係好醒目，一杯珍珠奶茶係好飲係定唔好飲，係咪一個好既產品，我相信香港消費者係會作出一個明智既選擇！ 天仁茗茶香港特許經營商賓仕國際主席陳錦泉

陳錦泉直言業務不受新品牌影響，消費客群是天仁茗茶忠實粉絲。（梁鵬威攝）

港台幸福堂鬧不和 陳錦泉：兩地企業合作前宜做足功課

天仁在香港的成功，離不開香港特許經營商和台灣總店的緊密合作，在經營上互惠互利。相對之下，香港的台式茶飲界近期最熱門的新聞，就是幸福堂香港代理商，與台灣總公司不和，甚至鬧上法庭。

陳錦泉表示自己並非此事的知情人士，不宜發表意見。但他獲台灣天仁邀請經營誠品店中店前，已代理其茶葉10多年，「一向係好好既合作伙伴」，去年10月亦續約10年，雙方合作多年，關係鞏固，他相信不會出現同類商業糾紛。

他建議日後有意港台合作的雙方，在法律合約、商標註冊工作做足功課，任何細節在合作前要先了解及達成共識，以免日後發生爭端。