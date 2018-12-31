天仁近60款飲品　913茶王、鐵觀音味道難辨　老闆揭秘呢4款最抵飲

天仁茗茶餐牌上將近60種的飲品，不少消費者都會「選擇困難症」發作。天仁的香港特許經營商賓仕國際主席陳錦泉接受《香港01》記者訪問期間，記者突擊要求公司方面提供三款飲品作盲試，考考陳錦泉對自家飲品的熟悉程度。起初陳錦泉信心滿滿，自以為毫無難度，結果最後他卻笑稱自己「太自信」，到底哪款茶飲連他都分辨不了？ 此外，陳錦泉在訪問中，除了公開天仁茗茶5大受歡迎的飲品外，亦揭秘4種最抵飲，及3款被忽視的高性價比飲品，供消費者參考。

據陳錦泉所說，2012年誠品書店進軍香港，台灣天仁茗茶負責人邀請他經營在誠品書店內的「店中店」，在決定開店前，他曾到台灣實地考察，加上此前賓仕國際已代理天仁的茶葉十多年，原本已有十多年品評天仁產品經驗的他，相信對天仁的飲品極為熟悉。

記者特地揀選了鐵觀音茶、鮮搾水果綠及913茶王，均是3分糖去冰考考陳錦泉，到底可否經盲試試出不同產品，開始前他信心滿滿，結果卻有點大熱倒灶。

記者突擊要求公司方面提供三款飲品作盲試，考考陳錦泉對自家飲品的熟悉程度。（梁鵬威攝）

盲試鐵觀音、913茶王 考起陳錦泉

陳錦泉指出，第二杯茶色明顯是綠茶，但看起來有泡沫，估計添加了檸檬，他正確回答是鮮搾水果綠茶。但第一杯（鐵觀音）及第三杯（913茶王）則難度頗高，他指出兩杯均是半發酵的烏龍茶，呈古酮色，但前者較香濃，估計是913茶王，後者則是鐵觀音，但再飲又覺兩者接近，但事實上答案相反。

測驗過後，三杯只猜中一杯，另外兩杯只差一點點，陳錦泉給自己六十分，他認為鐵觀音同烏龍茶是最難分辨、他解釋，因為兩種都是半發酵茶、濃度一樣、只是品種及產地不同：「我承認我今次係錯咗，太過自信」。

盲試測驗過後，三杯只猜中一杯，另外兩杯只差一點點，陳錦泉給自己六十分（梁鵬威攝）

最抵飲飲品：珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶綠、913茶王、913奶茶

陳錦泉公開目前香港天仁最受歡迎的5大飲品，分別是珍珠奶茶、珍珠奶綠、黑糖珍珠鮮奶茶、913茶王及913奶茶，佔生意3成，當中最抵飲的4種飲品都在其中。

陳錦泉指出，天仁茗茶近60種飲品當中，最抵飲的，分別是珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶綠、913茶王、913奶茶。原因是天仁的珍珠以蜂蜜浸煮，需要半小時，而且每煲只可製作20至30杯飲品，由於工序繁複，所以珍珠飲品經常斷貨，加上使用明治鮮奶，並不是坊間一般用的奶粉，估計一杯珍珠鮮奶茶成本較坊間貴2至3成。至於913茶王是人參烏龍茶，成本較非一般烏龍茶高，相信是業界唯一如此不惜工本。

香橙綠茶、鮮搾水果綠、燕麥鮮奶茶性價比高

除了最抵飲的口味外，陳錦泉亦推薦3種較被忽視的高性價比飲品，分別為香橙綠茶、鮮搾水果綠及燕麥鮮奶茶，並指它們相對其他產品較少媒體及消費者關注，但新鮮健康，性價比高。

當中香橙綠茶使用每日現搾新奇士橙汁，不是「用粉溝」，價格昂貴，「當造」時，一隻橙可以製作一杯半香橙綠茶，但非當造時節橙會較細，一杯香橙綠茶可能要用上兩個橙，至於鮮搾水果綠除了橙，更有檸檬。而天仁的綠茶粉除了台灣本土產品外，貨源不足時，會以日本靜岡縣的綠茶代替。

燕麥鮮奶茶使用美國的Bob's Red Mill老式燕麥片，非常見的桂格燕麥，比較有「咬口」，但成本亦相差一倍，因此亦是天仁性價比較高的產品。