【工展會2018】零售商舖推優惠吸本地客　首日銷售額增10%

第53屆工展會今日（15日）開幕，營業近大半日後，部分零售店稱首日銷情較去年同期好，更有增長約10%，估計與採取薄利多銷的營運策略有關。 不過有售買海味產品的商店稱，今年首日購買貴價貨的顧客較少，主要以搶購優惠品的買家為多。 今屆工展會為港珠澳大橋及高鐵開通後首次舉辦，不過大部分店鋪稱未見內地客增多，均以本地客為主。

潘權輝稱首日營業額轉去年上升。（張嘉敏攝）

工展會今日開幕，不過今年零售業市道淡靜，部分參展商於工展會前對銷情較悲觀。

安記海味：首日丁財兩旺超預期

售賣海味的安記董事總經理潘權輝稱，因整體市道差，故工展會前對銷情的預測較悲觀，亦採取薄利多銷的銷售策略，希望推出更多優惠吸引顧客。結果首日的銷情理想，不但人流增加，而銷售量亦增加約10%，認為策略成功，「市民入到嚟見到多咗嘢送、平咗。」他希望今年工展會整體銷售額增長約20%。

劉崇智稱今年人流及銷售額較預理想。（張嘉敏攝） 而另一間售賣食品的美味棧，其銷售經理劉崇智同樣稱，因應市道情況，下調貨品價格，並推出更多優惠，結果首日人流及銷情均較去年首日增加約7%。他對整體銷售量樂觀，預測首日可增加10%。

林先生稱入場客人以搶購平貨為主，令貴價品銷量下跌。（張嘉敏攝） 南北行：生意不及去年首日 不過同樣售賣海味藥材的南北行業務助理經理林先生稱，首日銷情及人流均不似預期，較去年首日下跌約5%。他稱因今年優惠增多，令大部分入場人士一心搶購優惠產品，令貴價貨銷售量下跌。他期望因應港珠澳大橋及高鐵香港段開通，其後會有較多內地客入場購物，令銷售量有好轉。

場內有不少熟食檔，當中蛋撻王副總經理李復強稱，首日營業額與去年相約，不過人流則略有下降。他估計與氣溫回升有關，「凍啲會多啲人想食熱食。」他稱今年價格略有上升，故推出多款新品，希望吸引顧客。