少女稱被騙購買健身會籍　涉支付近12萬元

近年不時有關於健身會籍的不良銷售個案，受害人蒙受金錢損失。現年約20歲的陳小姐﹙化名﹚，今年8月途經旺角時，被一間健身中心的職員強拉到中心內，然後再被數名男子包圍，以疲勞轟炸方式游說購買4年會籍，花費77,700元。她透露，簽約後對方要求拍攝一段聲明短片，內容指自己是自願簽約，了解所有合約條款，知道不可以退款。 至今年12月，陳小姐被中心職員手持一封聲稱是來至小額錢債審裁處的律師信，指她違反合約，要求賠償多4萬元。連同第一次簽約，陳小姐最後一共支付了117,700元。協助陳小姐的民建聯立法會議員葛珮帆指，會與她一同去報警，又批評該健身中心曾被人多次投訴，但仍然以不良手法推銷會籍。

陳小姐(中)今年8月期間，被健身中心職員以疲勞轟炸式游說購買4年會籍。（陳百灝攝）

被拍短片表明自願簽約及知不可退款

現年約20歲的陳小姐，任職客戶服務，月入1萬多元。她憶述，今年8月放工路過旺角時，有一名男子要求她填寫一份表格。她續指，由於當時過於疲倦，被職員強拉到一所健身中心，方知對方原來是推銷健身中心會籍。

陳小姐表示，整個簽約過約近2小時，職員並為她拉筋，又指其身體脂肪含量過高，游說她簽署一份原價約9萬多元的4年會籍。最初陳小姐未有應承，對方之後提出讓她使用學生優惠，以77,700元購買會籍；又以約3名男職員包圍她作疲勞式轟炸游說，最後陳小姐同意簽約。

陳小姐又表示，簽約後對方要求拍攝一段聲明短片，內容指自己是自願簽約，了解所有合約條款，知道不可以退款。

職員要求買電器店現金券當作會費

她透露，交付會籍費用時，由於沒有足夠金錢，在繳付2,700元現金，以及以櫃員機過數5萬元後，職員指示她以信用卡，到連鎖電器店購買價值2.5萬元的現金券，當作會費。

購買會籍後，陳小姐最初未有起疑，亦曾到健身中心享用服務，不過她指，中心面積細，設施簡陋，只有約7部器材，連跑步機、浴室都欠奉；而且每次到場都有職員游說她購買其他服務。

至12月，健身中心職員向陳小姐展示一封聲稱由小額錢債審裁處發出的信件，指陳早前簽署的合約，冒充學生身份使用優惠，被中心負責人發現，故發信要求她賠償差價。陳小姐表示，對方最初要求賠償8萬元，但經過其哀求下，則減至4萬元，即前後向健身中心支付了117,700元。

陳小姐(中)表示，簽約後對方要求拍攝聲明短片，內容指自己是自願簽約。(陳百灝攝)

陳小姐表示，事後曾再向職員了解小額錢債審裁處的事宜，不過對方聲稱自己從未提過相關事件，更問到：｢你係咪啪咗藥？｣有份協助陳小姐的民建聯立法會議員葛珮帆批評健身中心以不良手法欺騙入世未深的消費者，又指該健身中心過往都曾接獲投訴，之後會與事主尋求警方、消委會及海關幫助。

記者之後到涉事健身中心了解事件，但中心職員卻大為不滿，並報警求助處理。