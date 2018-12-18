【HMV清盤】前員工：寄賣唱片HMV拖數近萬元　管理問題致門市結業

香港HMV店舖今日(18日)上午自動進入清盤程序，全線解散70多名全職員工。香港獨立音樂人、HMV前員工Terry直指，不是無人買唱片，而是公司經營不善致門市全結業。他透露，過去HMV不時拖供應商貨款，自己把唱片在HMV寄賣也有近萬元唱片錢未能取回。

獨立音樂人，HMV前員工Terry。（袁澍攝）

Terry過去曾於澳洲從事音樂工作10年，4年前回到香港加入HMV產品部門，負責與供應商聯絡。他表示，早年公司運作尚好，17年起出現拖薪情況，自己亦於17年離職，但將自己在日本所組的樂隊唱碟交HMV寄賣。此前他共將70張唱碟寄賣，售出約50張，但至今只拿回未售出的20張唱片，近萬元的貨款仍未收回，只能自己先墊付給日本的樂隊成員。

Terry表示，HMV過往經常拖欠供貨商款項，但很多供貨商因為HMV名氣大，仍繼續通過該渠道銷售。他又指，公司去年起解僱不少員工，甚至將整個團隊集體解僱，令到公司人心惶惶，「有人話係香港無人買碟先會咁，其實我覺得係經營管理問題。」

Terry又指，自己的唱片會在日本及香港賣，但日本的情況明顯更好，或許是香港生活壓力更大，「感覺上，儘管香港人已經很尊重音樂，但日本做得更好，從製作人到聽眾都係。」

談及未來，Terry表示會嘗試多去誠品及信和中心賣唱片，但他覺得HMV的零售體驗是很好的，「顧客可以試聽新碟，對於小眾一些的樂隊來講，可以幫助他們賣唱片。」