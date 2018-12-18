【HMV清盤】臨時清盤人：總債務連欠薪4000萬　逾70員工即日遣散

HMV數碼中國(8078)公布，旗下HMV零售因缺乏償債能力，決定自願清盤。《香港01》記者今（18日）直擊銅鑼灣旗艦店及尖沙咀店，兩間店鋪均拉下鐵閘，未有營業。銅鑼灣分店門口貼出告示，表示已經委任臨時清盤人，並交代員工大會及債權人會議事宜。臨時清盤人黃新強接受採訪時表示，受影響全職員工有70幾人，即日遣散。而公司將會支付部分員工8000元薪金、8000元遣散費及2000元代通知金，長期服務金及強基金也會一併安排，截至上月，HMV總債務大約有4000萬。

臨時清盤人黃新強表示，HMV總債務大約有4000萬。(梁鵬威攝)

HMV銅鑼灣旗艦店門口貼出告示，指自即日起將進入債權人自動清盤程序，並委任泓信會計師行的黃新強及徐美玉作為臨時清盤人。公司將會在1月9日召開員工大會，1月10日將會召開債權人會議，屆時會決定正式清盤人。

臨時清盤人黃新強表示，早上召開員工大會，共有70多人參與，並決定支付部分全職員工8000元薪金、8000元遣散費及2000元代通知金，長期服務金及強基金也會一併安排，餘下員工需前往勞工處申請破欠基金來索償。黃新強稱，不排除重新聘請員工協助清盤工作，並會優先聘請此次遭遣散的員工，但未透露具體聘用人數。

黃新強指，早上9時半接到通知HMV公司董事會自願接受清盤，並委任他為臨時清盤人，故未準確計算員工總欠薪，所有債務包括欠薪共計4000萬，但未計「街數」，目前對所有貨物採取保存措施。

黃新強還表示目前貨品，包括耳機、CD、黑膠碟及吉他等成本價共900萬元，現正和律師討論向法院申請法令變賣貨品。

《香港01》及後再向黃新強查詢，他表示現正尋求「白武士」注資，又透露HMV宣布清盤前後，均有投資者主動聯絡HMV，惟現時仍屬非常初步階段，亦不方便透露「白武士」人數。

HMV銅鑼灣店門口貼出清盤告示。(袁澍攝)

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勞工處暫未收到求助

勞工處表示，暫未接獲該公司僱員的求助個案。處方會與臨時清盤人保持聯絡，了解詳情及進一步的發展，亦會向受影響僱員提供適切協助。受影響僱員如有任何查詢，可向勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助，或致電該處特設的僱員權益熱線 29287112查詢。