【沙中線】屋宇署助理署長稱連續牆被削低　設計圖未能反映細節

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（18日）踏入第37日，早上時段的下半部分由屋宇署助理署長何漢傑出席作供。代表政府的資深大律師許偉強於庭上，先後展示兩份港鐵於2015年就臨時挖掘工程向屋宇署呈交的送審文件，文件當中有段落提及會將東面連續牆削低，問及屋宇署會否不反對設計改變。何漢傑供稱，今年初才檢視相關文件，惟個人認為段落顯示的設計改動，只能反映他們的意圖，惟送審文件欠缺大量細節，港鐵再一步提交修訂圖則並涵蓋所有細節，讓屋宇署審批。

何漢傑表示，要求每位督導員以「人盯人」方式，監督工人將鋼筋扭入螺絲帽在實際操作上有困難。（陳晶琦攝）

許偉強其後再展示兩份港鐵向屋宇署提交的永久工程送審文件，以及數份夾附在臨時挖掘工程的設計報告以及永久工程送審文的圖則。何漢傑檢視後表示港鐵其後提交的永久工程文件，並未有包括連續牆削低，且多份圖則均未能反映削去連續牆，以及使用連續鋼筋代替螺絲帽接駁，指出圖則仍顯示以螺絲帽接駁東西線層板及通風槽鋼筋。

「人盯人」方式監督較困難

代表禮頓的資深大律師石永泰問及何漢傑，就螺絲帽工序何謂全時間及持續監督。何表示，承建商禮頓須委任質量監控督導員（Quality Control Coordinator）全時間監督鋼筋扭入螺絲帽過程，惟他認為要求每位督導員以「人盯人」方式，監督工人將鋼筋扭入螺絲帽在實際操作上有困難，故督導員只須在工地現場，並在工人完成扭入螺絲帽工序做檢驗，便能滿足質量監督計劃下所要求的全時間及持續監督。

許偉強追問，如何防止有螺紋鋼筋被剪且扭入螺絲帽。何漢傑表示，督導員只須在視視範圍全程在工地監督，便能夠知悉螺紋有否減短，故多次重申當督導員在場，並在工人完成扭入鋼筋至螺絲帽，即時驗查（Compliance check and inspection），便能滿足質量及監控計劃下的全時間及持續監督螺絲帽工序。