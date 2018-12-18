【沙中線】禮頓向泛迅發不合格報告後未有跟進剪筋：因首次發生

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊踏入第37日，時任禮頓質量及環境經理Kevin HARMAN作供。禮頓於2015年12月15日向分判商泛迅發出不合格報告（NCR 157），當中涉及有5枝鋼筋被剪。Harman供稱，該次與禮頓地盤副總管葉偉明同意發出不合格報告，是他首次得悉工程有鋼筋螺絲頭被剪去，惟因第一次發生故未有調查剪筋原因，以及沒有建議任何修正行動。 代表政府的大律師鄭欣琪指出，Harman於不合格報告當中寫上指示，要求分判商泛迅檢討工程問題成因以及建議修復行動，加上紮鐵工程當時仍在進行，質疑禮頓質量團隊更應跟進事件。惟Harman強調，以他所知剪筋事件是首次發生，之前並未出現過，故未有建議任何修正行動。

禮頓前質量及環境經理Kevin HARMAN禮頓於2015年12月15日向分判商泛迅發出不合格報告（NCR 157)，首次得知當中涉及有5枝鋼筋被剪。（陳晶琦攝）

不合格報告隔一年才結檔 禮頓經理：或溝通不良引致

鄭欣琪續問及，不合格報告於2015年發出，並即時修正工程問題，為何要待2017年1月才將報告結檔。Harman表示，會定期跟進未結檔的不合格報告，而於2017年1月結檔的原因為，禮頓工程部總監Stephen Lumb及其同事Guntung就當時工程問題展開調查，故他們施加壓力才會結檔。Harman續指，這次或許是禮頓的建造團隊與質素團隊之間溝通不良引致，但重申不合格報告相隔一年後才結檔是正常做法。

而不合格報告顯示日期為2015年12月15日，Harman承認是自己寫上日期。委員會主席夏正民指出相關日期是事後補寫，並且根據過往多份資料均是事後補交，問及其因由。Harman表示，寫上2015年12月是因為想扣連製備檢查及測量申請（RISC Form）的日期，認為做法正常。

至於中科興業董事潘焯鴻於2017年1月6日向禮頓發出電郵，指控工程涉剪鋼筋，並夾附了兩張相片。Harman表示，不記得有否檢視過相關相片，惟認為潘焯鴻的指控並不可信，因為禮頓有多名工程師、地盤監工，且為工程製備了多份檢查清單，故工程倘有任何違規情況，禮頓的監督系統必定能夠發現。

對於屋宇署就螺絲帽安裝接駁工序規定的質量監控計劃（QSP），Harman表示不知有監督計劃涵蓋東西線層板螺絲帽接駁工序，亦不熟識當中要求，惟表示禮頓設有資料庫讓工程師能在系統中，檢視相關質量計劃的內容。