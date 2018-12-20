【非洲豬瘟】陳肇始：採戒備及應變策略　強調到港豬隻可安全食用

非洲豬瘟疫情影響內地多個地方，令不少市民擔心食用豬隻的問題。食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）召開跨部門會議，聽取食環署漁護署的最新匯報，並再次檢視就防範非洲豬瘟傳入本港已採取的戒備及應變策略，確保在不同的情況下可以迅速有效應對疫情。 此外食環署和漁護署已落實一系列措施加強各個環節的預防工作，當中包括加強清潔和消毒進出屠房及養豬場的車輛和人員等，以防止「病豬」流入香港。

食物及衞生局局長陳肇始（左四）今日（20日）召開跨部門會議，就非洲豬瘟疫情的最新發展，聽取食物環境衞生署和漁農自然護理署的最新匯報。（政府新聞處圖片）

非洲豬瘟疫情影響內地多個地方，不少市民擔心食用豬隻的食用安全問題。陳肇始表示，市民和業界關注的活豬供應方面，近期內地活豬供應本港的數量和拍賣價大致穩定，未見異常波動，對於有關問題一直與內地相關單位密切聯繫，盡量確保本港活豬的供應穩定，及為來自認可和不涉及疫情的供港場。

陳續說，儘管非洲豬瘟並不涉及食物安全的問題，但基於防控疫病傳入本地養豬場的需要，若豬隻被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場，將該些豬隻銷毀，防止該等豬隻流出市面，並呼籲市民切勿購買來歷不明的豬肉，購買的豬肉亦必須徹底煮熟才可食用。

漁農自然護理署人員巡查本地養豬場。（政府新聞處圖片）

她又強調，非洲豬瘟是豬的傳染病，不會傳染人類，不構成市民食物安全風險。市民可放心食用經煮熟的豬肉和豬肉製品。本港至今並無出現非洲豬瘟個案，及加強包括本地養豬場、屠房和口岸的生物安全工作，並會視乎事態發展實施進一步措施。

陳肇始又提到，鑑於非洲豬瘟可在短時間內傳染豬隻並造成豬隻死亡，為防範非洲豬瘟傳入香港對本地養豬業造成嚴重影響，食環署和漁護署已落實一系列措施加強各個環節的預防工作，當中包括加強清潔和消毒進出屠房及養豬場的車輛和人員等。食環署人員會在邊境管制站檢查每批入口豬隻的動物衞生證書及其健康狀況，所有入口和本地活豬在屠房亦需經過宰前和宰後的檢驗檢疫，方可供應市場。如發現豬隻出現疑似病徵，會馬上將樣本送交漁護署的實驗室進行快速測試。食環署與相關部門亦加強合作，堵截非法進口鮮肉。

陳肇始又提到，鑑於非洲豬瘟可在短時間內傳染豬隻並造成豬隻死亡，為防範非洲豬瘟傳入香港對本地養豬業造成嚴重影響，食環署和漁護署已落實一系列措施加強各個環節的預防工作。（資料圖片）

此外，漁護署繼續透過不同渠道，例如與業界會面和舉辦座談會等，提高本地豬農對防範非洲豬瘟的認識。目前，本地所有養豬場已暫停從內地輸入種豬。漁護署已修訂飼養豬隻牌照的規定，下月12日起，禁止養豬場使用含動物原性的廚餘餵飼豬隻，減低傳播非洲豬瘟的風險。漁護署亦已不時巡查本地養豬場，確保防疫措施妥善實施。食衞局、食環署及漁護署過去數個月來多次與業界代表會面，讓業界更了解疫情和政府的應對工作，並聽取業界的意見，政府會繼續與業界保持緊密溝通。