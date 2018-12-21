【非洲豬瘟】 漁護：若撲殺將參考市價賠償　聖誕前後與業界溝通

非洲豬瘟疫情蔓延至廣東省，珠海市香洲區一個屠宰場發生非洲豬瘟疫情，是廣東首宗非洲豬瘟疫情。市民及業界均憂慮本港豬場亦會受疫情影響，漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫） 薛漢宗獸醫今(21日)在電台節目中指，本港爆發非洲豬瘟的風險屬於中度，如確認有豬隻受感染，會撲殺該豬場所有豬隻，涉事豬場附近3公里內的豬場則不可輸出豬隻。 對於業界指，政府未有就撲殺豬隻的賠償方案與業界進行磋商，薛漢宗指，政府就賠償已有初步方案，會與庫房釐定細節，賠償金額大致已定，將參考現有豬隻市價，預計在聖誕前後會跟豬農溝通有關方案。

漁護署助理署長薛漢宗。（漁護署圖片）

薛漢宗今在港台節目《千禧年代》中指，如確認本港有豬隻受感染，會撲殺該豬場所有豬隻，涉事豬場附近3公里內的豬場就不可輸出豬隻，政府會派人到3公里內豬場取樣辦，經檢驗後證實是陰性後才可放行，繼續輸出豬隻到市場，如發現屬陽性，就同樣會撲殺所有豬隻。

薛漢宗並指，政府就賠償已有初步方案，會與庫房釐訂細節，賠償金額大致已定，將參考現有豬隻市價，預計在聖誕前後會跟豬農溝通有關方案。

(張浩維攝)

薛漢宗認為應對方案已足夠，他指，香港地方細小，而且已無散養家禽，養豬需有禽畜牌照，本港能掌握每一個豬場資料，而內地地方大，未必能掌握所有資金。被問到禽流感時，3公里內雞場所有雞隻都會被撲殺，為何豬隻處理方法不一，薛漢宗就表示，禽流感傳播能力更強，且會傳人故現時無需撲殺未有染病的豬隻。而對於野豬的處理，他指暫未有相應處理計劃「野豬不易捉，通常亦無帶病毒，避免與家豬接觸便可。」他強調，當發現有感染豬隻時，政府會盡快把受感染的豬隻搬到堆填區深埋。

薛漢宗並表示，非洲豬瘟在100年前只局限於非洲，後傳至世界各地，病毒對家豬影響大，因會攻擊血管細胞，令豬隻出現出血、發燒，現時並無相關疫苗，因病毒的基因圖譜複雜。