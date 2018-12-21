公私房屋改七三比　公營房屋供應缺口惡化　陳帆：將加快供應

運輸及房屋局今日（21日）發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，局方重新調整公私營房屋供應比例，由以往的60：40改為70：30，即2019/20至2028/29年度10年間的公營房屋供應目標為31.5萬個單位，私營房屋供應目標為13.5萬個單位。不過，局方估算公營房屋仍欠6.7萬個單位的建屋土地，缺口比去年估算的4.3萬個單位進一步擴大。意味若土地供應跟不上，從規劃上加大公營房屋建屋比例，只是畫餅充飢。 運輸及房屋局局長陳帆會見傳媒時稱，雖然建屋目標與土地供應的差距擴大，但稱已交代未來的土地拓展安排，將來會透過覓地及增加地積比率等，加快公營房屋供應。不過，他承認非每幅地可增加地積比率至三成，需顧及現有的社區設施及配套。

新一份《長遠房屋策略》，政府將調整公私營房屋比例至七三比。（資料圖片）

根據《長遠房屋策略》2018周年進度報告，未來10年的房屋總供應目標為45萬伙，比去年的46萬伙下調1萬伙。新目標當中，重新調整公私營房屋供應比例至70：30，故公營房屋供應目標為31.5萬個單位，私營房屋供應目標為13.5萬個單位。

公營房屋供應量中，公屋及綠置居供應目標為22萬伙，較去年增加2萬伙；而資助出售房屋則為9.5萬伙，較去年增加1.5萬伙。

公營房屋缺口更大

不過報告所提的目標，可能只是畫餅充飢，關鍵是政府根本未有把握取得足夠土地。根據報告，假設所有覓得的土地能如期推出作建屋之用，於未來十年間，政府目前只覓得興建約24.8萬個公營房屋的土地，比於十年建31.5萬個的目標，相差6.7萬個單位，缺口比去年的4.3萬伙更加驚人。

不過報告中稱，已獲行政會議批准，政府可提升公營房屋用地的最高住用地積比率，由現時增加最多20%，提升至30%，以滿足公營房屋的需求。另外，政府亦會透過檢討210幅改劃用地、4個新發展區等增加公營房屋供應。

陳帆認為雖差距較去年長策目標擴大，但可透過增加地積比率等加快供應。（余俊亮攝）

陳帆：繼續覓地、增加地積比率加快供應

對於公營房屋供應缺口擴大，陳帆回應時稱，雖然估算的公營房屋落成量與目標差距更大，但強調報告中交代了土地拓展安排及改劃用途等。他稱未來將繼續覓地，並會透過增加公營房屋用地的住用地積比率，以加快供應公營房屋。

至於增加公營房屋的地積比率至30%。陳帆承認非每幅地皮能夠增加地積比率至30%，尤其部分已完成規劃的項目，需審視地區規劃和社區配套等，再調整地積比率。

至於向公屋戶出售的綠置居，在分類上劃入公屋數量，外界擔心會影響出租公屋的供應。陳帆稱對，出租公屋供應數目不會有影響，因可購買者為公屋戶或公屋輪候冊上的人士，加上購買綠置居需交出居住的公屋單位，故認為不會影響輪候時間，同時可滿足公屋戶自置物業的需求。

當中私樓供應量將會減少。（資料圖片）

立法會議員柯創盛認為，支持政府調整公私營房屋比例，認為可滿足市民增加公營房屋供應的希望。不過於土地供應不足問題下，實現目標極具挑戰性，關鍵在於中短期的土地供應，認為政府應加快步伐研究土地供應專責小組於月底提交的報告，並落實相關的建議。

公屋聯會回應稱，調整公私營房屋比例，可回應目前公營房屋嚴重短缺，以及公屋輪候時間持續攀升的嚴峻問題，並對此表示歡迎。

不過，他們對總房屋供應量由46萬伙下降至45萬表示失望，並反對將綠置居歸類到出租公屋中，以免蠶食出租公屋的供應目標。他們建議將過渡性房屋納入為房屋階梯之中，歸類至出租公屋的類別；此外政府應於土地供應上作出配合，以盡量達到七三比的目標。