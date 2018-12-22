【沙中線】螺絲帽長度屢不達標　盧偉國批工程存缺憾且粗疏

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆至今，已抽驗10枝鋼筋，當中竟有6枝不達標，最離譜的一枝僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽。立法會工程界議員盧偉國批評，工程有相當大缺憾，他形容是「很少見的粗疏」。雖然目前的不達標率高達六成，但盧偉國認為目前作結論如何補救或加固是太早，皆因需要根據原定抽樣檢查計劃取得更多資料，判斷是否需要加大抽樣及計算月台層板負載能力。

東西走廊C1區月台層板近東西走廊連續牆底部時，在測試位置以外發現一個未經連接的螺絲帽，詳情有待證實。（資料圖片／林若勤攝）

盧偉國指出，按沙中線的工程合約，若工程質量不合格造成損失，相關承建商有責任，但由於獨立調查委員會正在調查，不適宜過早作出結論。他續指，若承建商某一地盤表現不理想，日後承接其他工程項目時，評分可能會打折扣。

至於是否需對沙中綫總承建商禮頓的其他工務工程進行抽樣檢查，盧偉國認為不同工務工程的情況不同，不可一概而論。而整體上地盤工程監管有制度、有步驟、有標準，一個地盤發覺問題，不等於其他地盤都有問題，需要客觀檢視。

盧偉國：港鐵責任不可推卸



面對日後紅磡站月台需要加固，甚至拆卸。盧稱需要有獨立專業判斷工作如何進行，政府相關部門有責任，港鐵作為項目整體監管的責任亦不可推卸。

對於發現有一個未經連接的螺絲帽，田北辰質疑當初的監工猶如「無王管」。(資料圖片)

田北辰批政府容許有3毫米差距是搬龍門



另外，對於路政署昨公布東西走廊 C1 區月台層板近東西走廊連續牆底部時，在測試位置以外發現一個未經連接的螺絲帽，實政園桌立法會議員田北辰質疑當初的監工猶如「無王管」：「扭都唔扭入去，巡查果時又睇唔到」。



他又批評，政府容許抽樣檢查的鋼筋，有3毫米差距是搬龍門。對於目前被檢驗到的不合格鋼筋是否有被剪短，說法都是「口同鼻拗」，他建議倒不如將168枝鋼筋完全扭出來看，指出168枝佔連續牆內的2.6萬枝鋼筋，比例較少，料不會影響結構安全。