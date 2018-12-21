【沙中線】檢驗五枝鋼筋全不及格　港鐵開炮轟禮頓：責無旁貸

撰文：陳晶琦
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運輸及房屋局今（21日）再證實沙中線紅磡站地盤，2枝被檢測的鋼筋螺絲頭接駁未完全扭入螺絲帽；至今鑿檢5枝鋼筋，全不達標。港鐵今日發新聞稿表示，現階段僅以少量
螺絲帽初步抽檢結果，作出任何結論「實在言之尚早」，且螺絲帽與鋼筋出現不同程度接駁，未必代表螺絲帽組裝無效，以及對車站整體結構構成安全關注。
港鐵又指，對施工質量水平出現偏差表示非常關注，且認為承建商禮頓亞洲就確保工程質量「實在責無旁貸」，故會保留追究權利，不排除循法律途徑向禮頓追究責任。
運房局今（21日）再度證實，東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部，有2枝鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽不達標，是次扭入長度分別為31.61毫米及6.22毫米，且其中一枝鋼筋螺紋外露更達8至9個。港鐵表示，歡迎政府公布已開鑿位置外露螺絲帽接駁的初步檢測結果，並會定期發布資料以維持高透明度，惟認為現階段僅以少量螺絲帽的初步抽檢結果而作出任何結論，是言之尚早。
不排除法律途徑追究禮頓
另外，港鐵表示，對已檢測螺絲帽與鋼筋的接駁狀況，與螺絲帽供應商出現備差表示關注，認為負責沙中線紅磡站的承建商禮頓有責任確保工程，包括鋼筋及螺絲帽的接駁必須全面符合合約、法定以及施工質量要求，更直指禮頓「實在責無旁貸」，不排除日後會循法律途徑追究禮頓就任何未符合施工所需規格或質量要求的責任。