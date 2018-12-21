【沙中線】檢驗五枝鋼筋全不及格　港鐵開炮轟禮頓：責無旁貸

運輸及房屋局今（21日）再證實沙中線紅磡站地盤，2枝被檢測的鋼筋螺絲頭接駁未完全扭入螺絲帽；至今鑿檢5枝鋼筋，全不達標。港鐵今日發新聞稿表示，現階段僅以少量

螺絲帽初步抽檢結果，作出任何結論「實在言之尚早」，且螺絲帽與鋼筋出現不同程度接駁，未必代表螺絲帽組裝無效，以及對車站整體結構構成安全關注。

港鐵又指，對施工質量水平出現偏差表示非常關注，且認為承建商禮頓亞洲就確保工程質量「實在責無旁貸」，故會保留追究權利，不排除循法律途徑向禮頓追究責任。