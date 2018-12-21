【沙中線】再多一枝鋼筋鑿檢未達標　路政署公布一個螺絲帽無連接

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆，惟先後兩度在東西走廊B區月台層板近東面連續牆，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，發現有五枝鋼筋檢測結果均未達標，首批五枝「全中」。 路政署今（21日）晚上再公布更多鋼筋檢測結果，發現再多一條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，僅為36.78毫米，尚欠0.22毫米才到達標下限，而涉事地區為東西走廊C1區月台層板近東面連續牆底部及東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部。 另外，路政署公布東西走廊 C1 區月台層板近東西走廊連續牆底部時，在測試位置以外發現一個未經連接的螺絲帽，詳情有待證實。

沙中線紅磡站工程施工質量屢被揭有問題。（資料圖片）

扭入螺絲帽不足37毫米視作不達標

路政署今日（21日）晚上透過網頁公布，開鑿檢驗東西走廊C1區月台層板近東面連續牆底部，及東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部的5枝螺絲頭時，再度發現有結果不達標，其中一螺絲頭未完全扭入螺絲帽，其長度為36.78毫米，而扭紋外露的數目則為1至2個。

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

另外，路政署指開鑿東西走廊C1區月台層板近東西走廊連續牆底部時，於昨日（20日）在測試位置以外，發現一個未經連接的螺絲帽，詳情有待證實。

首五枝檢驗結果全不達標

運輸及房屋局自本月19日首度承認，港鐵展開沙中線紅磡站首個鑿檢期間，東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部有一組3枝鋼筋扭入螺絲帽均不達標，分別為29毫米、34毫米以及34毫米。其後運房局再於本月21日證實，東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部有2枝鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽不達標，長度分別為31.61毫米及6.22毫米，且其中一枝鋼筋螺紋外露更達8至9個。

截至現時為止，港鐵鑿檢了10個螺絲頭，當中6個皆為不達標，比率達6成。