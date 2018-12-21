【沙中線】再有2枝鋼筋接駁未達標　田北辰：若逾兩成　點都要拆

運輸及房屋局今（21日）證實再有兩枝位於東西走廊B區月台層板的鋼筋螺絲頭，扭入螺絲帽的檢驗結果未達標準。實政圓桌立法會議員田北辰表示，倘隨機抽樣的168枝鋼筋當中，有2成鋼筋與螺絲帽接駁不合格，形容「加固都無用，點都要拆」。 他續指，倘發現有超過4成螺絲帽接駁不達標，政府仍堅持加固將「遺臭萬年」。

運房局今日再證實有兩枝鋼筋螺絲頭接駁未達標，累積至今共有5枝鋼筋接駁不達標。(資料圖片)

繼運房局於本周三（19日）承認，首個開鑿位置有3枝螺絲頭扭入螺絲帽長度均未達標後，今日運房局再發新聞稿公布，再有2枝螺絲頭未完全扭入螺絲帽，其扭入長度分別為31.61毫米及6.22毫米，未達螺絲帽供應商至少需扭入40毫米的準則。

田北辰：監督「根本係廢」

田北辰表示，以隨機抽樣方式至今鑿檢的五枝鋼筋，全部均未達標值得憂慮。他續指，首次發現不達標的螺絲帽屬底層鋼筋，監督巡查時或未能即時發現；惟今日公布的兩枝不達標鋼筋則為頂層鋼筋，且其中一枝鋼筋只扭入螺絲帽6毫米，外露了8至9個扭紋達30多毫米，質疑禮頓及港鐵巡查應能發現，形容監督「根本係廢」。

田北辰又指，相信首次檢驗的鋼筋未被剪短，惟今日公布兩枝鋼筋扭入螺絲帽，其扭入長度加上外露扭紋數目均未達鋼筋標準長度40毫米，相信有被剪短的可能性。

田北辰又引述專家說法，指部分專家認為倘螺絲帽接駁檢驗結果有4成不合格仍可加固，惟部分專家則較認為倘超過2成不合格，便需要拆卸月台。對於運房局局長陳帆今日下午見記者時，表示倘檢驗結果最終涉及安全問題將加固的說法。田北辰表示，檢驗結果超過4成不達標「點加固都無用」，倘政府堅持是「遺臭萬年、會比人鬧」。