【沙中線】再有4枝鋼筋不達標　累計共10枝不合規格

港鐵沙中線紅磡站自本月10日開始鑿牆，惟先後兩度在東西走廊B區月台層板近東面連續牆，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，發現有6枝鋼筋檢測結果均未達標。 路政署今晚（28日）再公布檢驗情況，在最新公布的14個結果中，再有4枝鋼筋不達標，即檢驗合共24枝鋼筋中，有10枝不及格；其中一支只扭入9.40毫米。

鑿檢後發現沙中線再有鋼筋不達標。(資料圖片)

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自本月10日起開始鑿牆，在之前已抽驗的10枝鋼筋中，有6枝不達標，最離譜的一枝僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽。

根據今日路政署最新公布的14個結果，當中有4枝並不達標，該4枝分別只扭入36.65、33.00、35.34、9.40毫米；而只扭入9.40毫米的一枝，位於東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部，更外露了6至7個扭紋。

另外，在開鑿東西走廊C1區，及香港體育館區月台層板近東西走廊近東面連續牆時，分別於12月20日及22日在測試位置以外，發現兩個未經連接的螺絲帽；以及於12月24日在測試位置以外，發現一個只有一邊接駁上鋼筋的螺絲帽。路政署表示，詳情有待進一步查證。

按資料最多只可外露兩個扭紋及須扭入40毫米

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。



運輸及房屋局自本月19日首度承認，港鐵展開沙中線紅磡站首個鑿檢期間，東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部有一組3枝鋼筋扭入螺絲帽均不達標，分別為29.65毫米、34.32毫米以及34.91毫米。

其後運房局再於本月21日證實，東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部有2枝鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽不達標，長度分別為31.61毫米、36.78毫米、6.22毫米。