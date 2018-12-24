【沙中線】政府報告無正面提剪鋼筋　田北辰斥有人想轉移視線

港鐵沙中線紅磡站正抽驗鋼筋，政府公布10支鋼筋中有6支絞牙扭入螺絲帽的長度不達標。 立法會鐵路事宜小組委員田北辰今日（24日）在電台節目中指，調查重點原本是有幾多鋼筋被剪短、有人刻意造假、有誰應為事件負責，惟政府的報告隻字不提「剪鋼筋」，只將焦點轉至工程質量有問題，他直斥有人轉移視線，而據他統計，現時驗出的10支鋼筋中至少有3支被剪短。 中科興業董事總經理潘焯鴻亦認為，當局應將抽驗的鋼筋全部扭出檢驗，又指將168支鋼筋，佔總數逾2萬支鋼筋中很少部分，表明若有人指做法危害結構安全是危言聳聽。

田北辰批評政府現時的公布無正面回應剪鋼筋問題。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰今日指出，10支已檢驗的鋼筋當中，有7支的總長度理應達48毫米，另外3支的總長度理應為88毫米，但根據政府目前公布的數據，計算鋼筋扭入螺絲帽及外露的部分，再計算屋宇署及港鐵的誤差率，有3支鋼筋的長度分別為37毫米、40毫米及77毫米，估計是被剪短的鋼筋。

檢查鋼筋「扭得實唔實」是轉移視線

田北辰指自6月起沙中線紅磡站被揭發有人涉剪鋼筋以來，調查重心一直是被剪短鋼筋的數量、是否有人涉嫌造假等，惟現時政府報告未有提及剪鋼筋一事，公布的數據改為針對工程質量有問題，檢查鋼筋「扭得實唔實」，他批評是轉移視線的做法，建議當局應改為將抽驗的168支鋼筋全部扭出。

潘焯鴻認為應將檢驗的鋼筋全部扭出。（資料圖片）

同場的中科興業董事總經理潘焯鴻亦質疑，現時以超聲波檢查鋼筋，不能證明鋼筋被剪短，涉事公司有開脫的理由，他促請當局應將抽驗的鋼筋全部扭出，若見到有剪過的齊口痕跡便可以真相大白。

他又引述港鐵公司提供的數據，指超聲波檢查儀器誤差正負3毫米。潘焯鴻指，整條鋼筋長度只得40毫米，3毫米誤差率高達7.5%，即一把間尺「一呎無咗一吋、一斤無咗一両」，誤差率不能接受。

強調只要做好穩固工序 鑿石屎不影響安全

現時專家對鑿開石屎檢查的意見未達共識，潘焯鴻強調，只要在鑿石屎之前，在層板的底下加建支撐架，即使之後再在層板中鑿石屎或剪出鋼筋，不會令附近鋼筋需承受更大壓力。

潘焯鴻又表示，現時抽驗168支鋼筋，只佔總數兩萬多支鋼筋的很少數，若有人提出扭出168支鋼筋會影響結構安全，說法是危言聳聽。