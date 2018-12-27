散裝蝦米防腐劑超標　豬肉樣本含二氧化硫　食心中心正追查來源

食環署食物安全中心今日（27日）公布，一個散裝蝦米樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準；另有一個新鮮豬肉樣本，檢出二氧化硫，亦違反法例規定。中心表示，正追查產品的來源，如有足夠證據，會提出檢控。

食物安全中心今日公布，一個散裝蝦米樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準。(資料圖片)

食安中心表示，早前從天水圍一間零售店抽取蝦米樣本，以及於從沙田一間新鮮糧食店抽取的新鮮豬肉樣本時，同樣發現二氧化硫含量有違規情況，之後中心再到現場抽取樣本跟進。食安中心指，蝦米樣本含百萬分之七十二的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之三十；至於新鮮豬肉本身不應含二氧化硫，但該樣本含百萬分之十四的二氧化硫。

二氧化硫可令肉類色澤更鮮明 可致氣喘​

食安中心發言人表示，根據《食物內防腐劑規例》，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法；而在其他可添加防腐劑的食物內使用防腐劑，亦須遵照規定，如有違反，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。發言人續稱，正追查產品的來源，如有足夠證據，會提出檢控。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品和經加工處理的肉製品，如香腸及漢堡扒等，食安中心表示，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，會違法在添加二氧化硫。中心續稱，二氧化硫屬低毒性，經清洗和烹煮後，可清除大部分，如果食用者對二氧化硫有過敏，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。