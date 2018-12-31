港大深圳醫院嬰兒夭折調查報告：醫生專業判斷失誤　否認失責失德

香港大學深圳醫院早前被揭發，有孕婦在院內產子時，新生兒腦部受傷，翌日夭折。港深醫院12月中就事件道歉，調查報告結果出爐。 院方指醫生專業判斷失誤而導致不良事件發生，形容是「令人痛惜」，已向主診醫生發出書面警告、取消醫生績效和暫停增薪，但院方強調主診醫生有豐富產科經驗，紀錄良好，產檢期間一直與該孕婦保持良好的溝通，院方相信醫護人員已全力搶救，不涉失責失德。 據了解，該名主診醫生是內地醫生。院方在本月18日曾向《香港01》表示，向該醫生展開紀律調查程序，至29日在微信公眾號發布調查報告。

港深醫院指事件是醫生專業判斷失誤所致。（資料圖片）

港深醫院前日（29日）於微信公眾號發出《關於一新生兒夭折事件的調查處理結果通報》，提及7月有新生兒在出生後夭折一事，調查結果已出爐。事件中孕婦賈女士於今年7月23日分娩時因第二產程延長，致新生兒腦部受傷，7月24日凌晨夭折。

院方最新的公告透露，基於醫療損傷鑑定意見書，醫院第三方保險公司已於12月7日，依據業界保險理賠條例和法院裁決慣例標準，在審慎評估後決定以「盡可能高的理賠標準」向賈女士賠償。

主診醫生專業判斷失誤所致

至於涉事醫護人員的紀律聆訊程序，亦於12月下旬完成。調查通報指出，主診醫生在非值班時間趕回醫院照顧病人，有豐富產科經驗，工作紀錄良好，產檢期間一直與賈女士保持良好的溝通，調查又指主診醫生事前了解賈女士對順產的意願，因此希望盡力進行自然分娩，但由於第二產程延長，處理出現困難，事故是「醫生專業判斷失誤而導致不良事件發生」。

報告指，主診醫生事後「極為痛心和自責」，並主動願意承擔專業責任。醫院於事發後已暫停其產房臨床工作，亦將對當事醫生做出紀律處罰，包括發出書面警告、取消醫生績效和暫停增薪等。醫院同時制訂醫生的針對性培訓和科室改善計劃，避免類似事件再次發生。

醫護盡心照顧和全力搶救 非失責失德

港深醫院指，對今次醫療事件發生深以為憾，但指出「醫療服務非無所不能」，可能因各種原因出現不如意結果。院方相信醫療過程中，相關醫護人員已盡心照顧和全力搶救，強調「並非失責失德」。院方透露，已向賈女士及家屬當面解釋整體調查結果、理賠方案和專業問責情況。