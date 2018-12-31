【土地大辯論】小組促推公私合營　團體：將土地主導權讓予發展商

歷時五個月的「土地大辯論」早於9月結束，土地供應專責小組整合所有意見後，於今日（31日）提交及公開最終報告。小組建議政府可優先發展8個優先選項，當中包括屬於短中期選項的「利用私人的新界農地儲備」。 小組建議，為釋除公眾對「官商勾結」的疑慮，應由獨立於政府的組織負責把關，與特首林鄭月娥早前於《施政報告》提出「土地共享先導計劃」，建議把公私合營申請交由土地及建設諮詢委員會處理的做法，存在差異。 本土研究社成員陳劍青指，小組一方面建議增加土地儲備，另一方面又提倡公私合營發展，而非利用《收回土地條例》收回私人土地，變相將土地主導權「拱手相讓」予私人發展商。

施政報告內提出「土地共享先導計劃」，申請將交由土建會處理。（資料圖片／梁鵬威攝）

根據報告，於問卷調查中，有68%人支持利用私人的新界農地儲備；電話調查則有61%。至於質化分析中，則指大部分市民均支持發展新界農地，以釋放這些土地作房屋發展，其中有意見認為，公私營合作機制應讓所有發展商或個別土地業權人申請，申請亦應由獨立機構審批。

小組建議申請由獨立於政府組織負責把關

綜合多方意見，小組建議利用公開、公平及透明的公私營合作機制，以客觀、前後一致的準則，評審所有經公開途徑提交的申請。

小組強調，為釋除公眾對「官商勾結」的疑慮，過程應由獨立於政府的組織負責把關，有別於政府於「土地共享計劃」中，提出由土地及建設諮詢委員會處理申請的建議。

2018施政報告，政府建議推出「土地共享先導計劃」。（資料圖片） 政府倡由土建會審批申請 小組：把關機構應具透明度 「土地共享先導計劃」建議透過公私營合作發展新界私人土地，並於明年推出。申請人可主動就地積比率、改劃土地用途等作建議，並將申請交由土地及建設諮詢委員會處理。不過，部分土建會成員來自地產或工程界，當中包括會德豐地產主席兼常務董事吳宗權。 雖然小組報告指出，為盡快推展公私營合作，政府不一定設立額外的法定機構處理公私營合作事宜，但需確保負責把關機構有足夠的代表性及透明度。不過，土建會一直以來均是發展局下的諮詢機構。除了有發展局局長、地政總署署長等官方代表擔任當然委員外，另外21名非官方成員都由政府委任，亦有9名由專業團體和業界提名的非官方委員。

本土研究社成員陳劍青指出，就公私合營發展私人農地的把關機制，小組報告與政府提出的「土地共享計劃」落差甚遠。（資料圖片）

本土研究社：兩者建議落差大

本土研究社成員陳劍青指出，小組建議申請應由獨立機構把關，惟「土地共享計劃」卻以土建會審核。他指出，土建會成員幾乎全由政府委任，欠缺透明度及獨立性，明言兩者建議「好大落差」。

對於報告建議公私合營發展私人農地，陳劍青批評，小組猶如「自相矛盾」。他解釋，小組一方面建議增加土地儲備，另一方面又提倡公私合營發展，而非利用《收回土地條例》收回私人土地，變相將土地主導權「拱手相讓」予私人發展商。