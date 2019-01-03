【楊鳴章病逝】乙型肝炎、酗酒為肝硬化主因　男患者死亡比例較多

天主教香港教區主教楊鳴章早前因肝硬化導至肝衰竭入院，至今日（3日）逝世，終年73歲。根據衞生防護中心資料，慢性肝病和肝硬化在香港常見致命疾病當中排第14位，而男性的死亡人數較女性為高，比例為2.1比1。 外科專科醫生夏威指，本港肝硬化患者成因主要為乙型肝炎，不過一般會潛伏數十年到中年才惡化至肝硬化，「患者大多數係40至50歲」。另外，他指酗酒亦是另一個導致肝硬化的原因。

楊鳴章今天（3日）因肝衰竭逝世。（資料圖片）

根據衞生署網站資料，慢性肝病和肝硬化在香港常見致命疾病當中排第14位，而男性的死亡人數較女性為高，比例為2.1比1。

甚麼是肝硬化？

肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化有機會引致食道及腸臟出血，引致吐血，大便有血或變成黑色，甚至會出現神志不清的情況。

按圖了解肝硬化的成因

按圖了解肝硬化的常見徵狀

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如何預防肝硬化？

若不幸患上肝硬化，可以如何治療？

肝硬化患者多為中年 無法根治

外科專科醫生夏威稱，肝硬化成因主要為乙型肝炎、酗酒等，「就算生活規律都未必關事。」不過他稱，乙型肝炎病毒可以在患者身上潛伏數十年，至中年才會惡化成為肝硬化，「患者大多數係40至50歲發病。」他指，肝硬化或乙型肝炎均無法徹底根治，不過建議帶病毒者可透過藥物抑壓體內的慢性病毒，以減低導致肝硬化的機會。

肝硬化後期演變肝衰竭

肝硬化亦會引發多種併發症，包括肝癌、肝衰竭等。夏威稱肝硬化患者一般到患病後期才會出現肝衰竭的徵狀，不過強調並無特定時間，情況因人而異。為預防肝硬化，他建議乙型肝炎帶病毒者應盡早接受檢查，以作出適合治療；而一般市民亦應避免過量飲酒，以減低肝臟負荷。