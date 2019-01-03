【公務員】新聞處聘攝影助理主任　起薪28k　非大學畢業亦可申請

2019年剛開始，政府亦展開新一輪招聘。 政府新聞處現公開招聘助理新聞主任（攝影），起薪28k，頂點可達53k！有興趣者如具備大學學位，並曾以攝影或視像製作為選修科目，便可無需經驗亦能申請；不具備學位者也可申請，不過具體入職要求會有不同。

作為媒體從業者，小編可保證政府新聞處開出的價比私人市場吸引很多……（Getty/VCG）

工作內容

政府新聞處現正招聘的攝影助理新聞主任一職，職務主要涉及兩方面：第一是在政府新聞處轄下分組或被派駐政府總部新聞組，或其他部門的新聞及公共關係小組，負責基本的攝影或視像製作；第二是須要協助管理及保養有關器材。要留意一點，新聞主任（攝影）可能要輪班工作。

入職條件

按應徵者的學歷差異，攝影助理新聞主任的入職條件亦有所不同，要求如下：

1. 申請人需具備大學學位，又以攝影或視像製作為選修科目，及要在CRE中、英文科取得一級成績，能有效以中、英文有效溝通；

2. 申請人持有副學士學位/高級文憑，並以攝影或視像製作為選修科目，及在CE或DSE中、英文兩科取得第2級或以上成績，能有效以中、英文有效溝通；

3. 持有註冊專上學院註冊後頒發的文憑，並以攝影或視像製作為選修科目，及在CE或DSE中、英文兩科取得第2級或以上成績，能有效以中、英文有效溝通；

4. 在AL考獲兩科及格，並在CE另外三科考獲第3級/C級或以上成績，又或者任何五個DSE科目成績包括：新高中科目第3級成績，應用學習科目「達標並表現優異」或「達標並表現優異(I)」成績（應用學習科目最多計算兩科），其他語言科目C級成績。此外，申請人還需具有至少三年全職攝影師或剪接師的工作經驗，及於CE或DSE中、英文兩科取得第2級或以上成績，能有效以中、英文有效溝通。

政府新聞處聘助理新聞主任（攝影）招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 9 + 8 + 7

特別注意，此職位設有技能測試，申請人必須通過有關技能測試才會有機會被考慮聘用。申請人於截止日期後三個月內仍未獲邀參加技能測試，則可視作已落選論。

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點為每月28,725元，最高可達53,195元。此職位的截止申請日期是1月10日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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