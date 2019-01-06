【土地大辯論】黃遠輝：為表逼切性　冀政府盡快有具體回應

土地供應專責小組已向政府提交最終報告，小組主席黃遠輝今日（6日）出席無綫節目《講清講楚》時表示，希望政府可於小組2月任期結束前，就報告內容作具體回應。他又指，小組為表現土地需求的逼切性，在聖誔節「無停過」，最終趕及在12月31日交報告。他形容，香港土地需求逼在眉睫，希望政府亦可盡快回應。

土地供應專責小組已向政府提交最終報告，黃遠輝（左）指出，希望政府在2月底前有具體回應。（資料圖片）

冀任期完結前政府有具體回應

黃遠輝指出，今次的報告有一定「重量」。他解釋，主報告多達逾百頁，加上內容記載了社會的主流意見。因此，他認為政府就報告作具體回應前，必須要時間消化。

不過，他稱雖然小組就政府的表態時間無底線，但他說，小組的任期為18個月，並將於2月底結束，自己及小組均希望，政府可於小組任期完結前有具體回應，包括是否全部接納報告內容，或就較多討論及有潛力的選項，向公眾展示大路線圖、鋪陳今年會開展的選項等。

他又指，為表現土地需求的逼切性，小組於聖誔節「無停過」，故希望政府可盡快回應。

希望議員支持主流意見

若土地選項一旦落實，政府將會到立法會申請撥款，被問及如何寄語立法會議員，黃遠輝就指出，過去10至15年間，香港不停有爭拗，故最終無法增加土地，使房屋、交通等土地需求無法滿足。他指出，報告反映社會的主流意見，希望議員可清楚閱讀，並支持報告。