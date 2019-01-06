【土地大辯論】報告涵蓋社會主流意見　黃遠輝：填海毋須再做諮詢

土地供應專責小組早於上月尾提交最終報告，其中一個建議優先發展選項是維港以外近岸填海。 小組主席黃遠輝今日（6日）出席無綫節目《講清講楚》時表示，明白某些填海選址的當區居民的反對意見較大，但他指出，小組已就選項進行廣泛諮詢，認為日後政府開展選項時，無須再做區議會諮詢工作，但相關反對意見仍要適度處理。

土地供應專責小組主席黃遠輝。（資料圖片）

不用再做個別諮詢工作

在是次報告中，小組建議政府優先發展維港以外近岸填海，惟部份選址爭議較大，引起當居居民不滿。

他認為，小組已就選項進行廣泛諮詢，認為日後政府開展選項時，無須再做區議會諮詢工作，他說：「但綜合整個社會意見……可見支持較多，是主流意見……我覺得不用再做個別諮詢功夫。」然而，他認為相關反對意見亦要適度處理，例如政府應到當區直接解釋，回應其關注點。

不會繞過現時恆常法定程序

他說，雖然政府早年已就維港以外近岸填海的選址進行前期研究，但他強調，相關研究未涉更深入的技術研究，未來仍要繼續檢討。

他又指，即使小組已進行公眾諮詢，但不代表進行可繞過現時恆常的法定程序，包括城規會改劃土地用途程序、環評報告等。

馬料水屬於近岸填海選址之一，引起當居局民激烈反對。（資料圖片）

就整個社會撰寫報告 非個別用家

對於年輕一輩對填海的反對聲音較大，他指出，小組是就整個社會撰寫報告，並綜合社會的主流意見，而非個別用家。他又以粉嶺高球場為例，「如高球場，用家是高球手，難道我們只聽他們看法，再決定其土地用法？」