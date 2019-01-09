【沙中線】聆訊揭港鐵「三宗罪」引爆連串管治炸彈　終致高層地震

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊開展逾一個月，所有事實證人均完成作供，明日(10日)起將由專家證人作供。過去庭上證人供詞多次揭露港鐵監管不力，猶其是製備螺絲帽後補紀錄、港鐵高層多番確認螺絲帽數目仍出錯、誤將清單提交予政府的「三宗罪」，因而引爆一連串「致命炸彈」，最終令政府對港鐵失去信心，行政長官林鄭月娥下令怒炒數名高層引發「港鐵大地震」，惟一連串失誤的「罪魁禍首」所屬何人？至今多名港鐵高層作供的說法不一。

沙中線聆訊展開逾一個月，所有事實證人均完成作供，本周四（10日）再開庭。(資料圖片)

檢查螺絲帽接駁未有即時紀錄 全部均事後製備仍追溯日期

多名港鐵證人作供時，均承認鋼筋與螺絲帽的接駁紀錄未有即時製備。直至沙中線醜聞被揭發，政府遂要求港鐵於去年6月15日提交紅磡站報告交代事件，港鐵才要求前線人員透過工地相片或憑記憶製備螺絲帽後補清單，且日期更追溯至2017年2月10日。惟追溯日期的舉動多番被委員會主席夏正民質疑要「予人錯覺、要整靚紀錄」，但多名證人解釋追溯日期，是配合2017年港鐵展開的內部調查。

時任港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利承認，螺絲帽清單屬後補紀錄，目的是反映港鐵就螺絲帽接駁工程有足夠監督；時任港鐵沙中線土木工程（東西線）總經理黃智聰則指，得悉連續牆的螺絲帽接駁紀錄由港鐵技術適任人員黃智超負責，故開展東西層板螺絲帽接駁工序，亦預期黃智超會繼續跟進。但究竟何者負責檢查螺絲帽接駁以及製備相關紀錄，至今未有人承認責任。

螺絲帽數目獲多番確認仍出錯

港鐵首次提交的紅磡站報告，提及東西走廊涉使用23,500個螺絲帽，惟其後7月13日提交報告則指螺絲帽少2000個，陳帆表示兩份報告存「極大的差異」，且港鐵未能提交設計圖則、施工圖則及建造後的圖則。

時任港鐵工程總監黃唯銘表示，港鐵製備6月15日的首份報告，當時吩咐時任沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利帶領團隊，更因十分著重工程涉及的螺絲帽數目，特地要求設計團隊及建造團隊，個別獨立計算螺絲帽數目，但最終兩隊製備報告均根據屋宇署最初審批的設計圖則作準，忽略了東面連續牆頂部削走了450毫米石屎，導致報稱的螺絲帽數目出錯。

而港鐵主席馬時亨表示，得悉提交政府、向公眾公開的報告必須是百分百準確，故特別向胡宏利再三確認螺絲帽數目，同時要求他展示相關文件佐證，馬時亨表示自己已額外多花功夫確定數目，但最終仍出錯「覺得震驚」。

時任港鐵工程總監黃唯銘供稱，製備首份報告特地要求港鐵兩隊團隊分別計算螺絲帽數目，惟他們均以屋宇署審批的圖則計算，最終仍出錯。(資料圖片)

錯將只供內部參考的螺絲帽清單 夾附報告提交政府

港鐵向政府提交首份紅磡站報告，當中夾附了後補的螺絲帽清單，港鐵多名證人表示，原本協議清單只供內部參考，不會向外公開，且港鐵高級建造經理工程師何昊幫將清單提交至胡宏利時，亦再次提醒清單屬內部文件。

螺絲帽清單最終錯交政府，胡宏利形容是「行政錯誤」，但表示曾與行政總裁梁國權、黃唯銘以及法律團隊商討應否夾附在報告時，胡宏利引述梁國權最初指清單有價值，最終達成共識不提交。但梁國權及黃唯銘作供則否認商討過螺絲帽清單，亦對清單是事後製備一事毫不知情。黃唯銘更指，製備後補紀錄是「作假的紀錄」，又指後補紀錄毫無意義，任何人都不應該做。

港鐵主席馬時亨出庭作供時，已就螺絲帽數目再次確認準確無誤，惟最終仍出錯「覺得震驚」。(資料圖片)

一連串的失誤成「連環炸彈」令政府對港鐵失去信心，特首林鄭月娥更下令要求港鐵多名高層即時離職，運房局於去年8月7日召開記者會交代事件，批評港鐵先後兩次提交有關紅磡站月台連續牆圖則出現嚴重偏差，斥情況「不能接受」並將事件交由警方處理。同日，時任工程總監黃唯銘、時任港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利、時任沙中線土木工程（東西線）總經理黃智聰、時任沙中線總經理李子文離職，而行政總裁梁國權須提早退休，直至留任至有接任人。陳帆於庭上供稱，當日召開記者會只就確認的事實及毫無爭議的地方向外公布，形容政府已是「專業及十分克制」。