公私營房屋改七三比　學者：私人市場存彈性　對私樓樓價影響不大

運輸及房屋局局長陳帆昨（21日）發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，宣布重新調整公私營房屋供應比例，由以往的60：40改為70：30，當中公營房屋供應目標為31.5萬個單位，私營房屋供應目標為13.5萬個單位。外界擔心私樓供應目標進一步調低，或會刺激私樓樓價。 不過，身兼房委會資助房屋小組成員的浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才今(22日)在電台節目中指出，現時出售資助房屋定價與私樓樓價脫鈎，改為市民負擔能力計算，故即使公私營房屋比例改為七三比，相信不會對私樓樓價造成影響。

運輸及房屋局局長陳帆昨發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，宣布重新調整公私營房屋供應比例，由六四比變成七三比。 (資料圖片／余俊亮攝)

麥萃才指，有人認為措施會令私樓樓價上升，他直言措施反映了政府現時對私樓樓價是「放棄佢，由佢自生自滅。」不過，他補充，私人市場存在彈性，他相信措施不會刺激市價，「最近也可見到，樓價有下行趨勢，市民對私樓的需要可能一下子無晒。」他指，近日亦見有發展商因市道一般，而未必高價入標。他相信，市場的負面因素會陸續在明年第一季會浮現。

他並指，現時出售資助房屋定價與私樓樓價脫鈎，改為市民負擔能力計算，故即使公私營房屋比例改為七三比，相信不會對申請者造成實質影響。

身兼房委會委員的立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅認為公私營房屋比例變成七三比，並不會影響私樓樓價。 （資料圖片）

而身兼房委會委員的立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅亦認為措施不會影響私樓樓價，他指，現時樓市在下行趨勢期間，「最多令佢下行得無咁慘，不會益咗佢。」他相信，房屋的比例並非影響樓市的重要因素，最關鍵的是外來資金把樓價炒高，「如果市民真的驚，應即時有反應，(樓價)應即時升吧﹗」而對於剛剛置業的市民，他就認為只要市民購買的物業是用作自住，就毋須擔心樓價問題。

尹兆堅同意政府改為七三比，認為可滿足到最有需要的人，惟關注政府可以如何達標，形容比例改變後，公營房屋不足的缺口更大，十分荒謬，「很諷刺，政府設定的目標是做不到，世界上其他地方不會這樣，就像是『國王的新衣』﹗」房委會資助房屋小組成員招國偉就指，改為七三比是主流共識，十分歡迎，他認為現時政府應先做到七三比的比例達標，再追建屋總量達標，建議將更多用作興建私樓的土地改為發展公營房屋。

尹兆堅並指，不同意將綠置居納入出租公屋計算，如同「篤數」， 認為只是政府想粉飾公屋供應不足的問題。麥萃才就指，調高建屋地積比是增加單位供應的方法之一，不過政府要做好交通等配套。