【沙中線】再有鋼筋未接駁　僅2至3個扭紋　倪學仁：「被人剪咗」

路政署昨（7日）深夜公布沙中線紅磡站最新8枝鋼筋檢測結果，當中有3枝鋼筋螺絲帽扭入長度不達標；同時，繼上周五（4日）首度發現在東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部有鋼筋螺絲帽未曾接駁，昨晚再公布同一個位置，再有鋼筋螺絲帽未經接駁，且螺絲帽與鋼筋之間存小間隙，螺絲帽只剩2至3個扭紋。 資深土木工程師倪學仁表示，根據螺絲商生產商人和科技的資料，正常一枝鋼筋螺絲帽最少應有10個扭紋，故相信該個螺絲帽只剩2至3個扭紋是「被人剪咗」。他續指，現時公布的數據有逾3成鋼筋不達標，形容「係好嚴重的情況」。

路政署昨（7日）深夜發稿，再公布8枝鋼筋的檢測結果，當中有3枝鋼筋扭入長度不達標。(資料圖片)

促港鐵鑿開更多位置



倪學仁續指，現時港鐵以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢測螺絲帽的接駁或有偏差，故認為應將涉事鋼筋扭出並加以量度，才能判斷實際有多少鋼筋被剪。另外，根據現時公布的數據，不合格鋼筋佔逾3成，他建議港鐵應在現階段考慮鑿開更多位置，以檢驗更多鋼筋與螺絲帽的接駁情況，以確保月台安全。

田北辰表示，鋼筋螺絲帽未經接駁的情況已不是第一次發生，斥工人「連扭都唔扭入去」。(資料圖片) 實政圓桌立法會議員田北辰表示，鋼筋螺絲帽未經接駁的情況至今已是第二次發生，最新發現的鋼筋螺絲帽不僅沒有接駁，且兩者之間存有空隙，認為「不是1至2個人的劣質手工導致，有空隙都唔扭入去，簡直係監工及工人都會知道，更一度形容『連場戲都唔做』，扭都唔扭入真係好離譜。」 至於該個螺絲帽約有2至3個扭紋，田北辰表示「係剪咗」。他又指，以鋼筋螺絲帽扭入後的長度以及外露的扭紋數目計算，不超過40毫米的鋼筋至今有近10枝，相信該批鋼筋是被剪認為情況嚴重。

路政署昨晚深夜發稿，再公布8枝鋼筋有3樣不達標，涉事區域均為東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，其扭入長度分別為28.54、34.99以及35.32毫米，外露的扭紋介乎1至4個。根據螺絲帽生產商資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭扭入螺絲帽長度至少需要有40毫米，惟測試容許量有3毫米差距，故扭入長度少於37毫米便會被視為不達標；以及螺絲頭最多外露兩個扭紋。