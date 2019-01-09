邱騰華指運輸署將研究遷移東涌B6號線站點　以減少對居民影響

港珠澳大橋通車初期，東涌轉車站及口岸於周末、日曾出現逾千人等候「金巴」的大排長龍情況，引來該區居民不便。今日（9日）的立法會會議中，有議員查詢有關大橋開通後，旅客增加人數及其配套安排進展時，商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆指，政府相關部門正積極處理東薈城新公共運輸交匯處的入伙申請，盡快完成驗收程序，使可額外提供多個巴士上落客位予專營巴士使用。

商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆指，政府相關部門正積極處理東薈城新公共運輸交匯處的入伙申請。（資料圖片）

去年10月底港珠澳大橋正式開通，一度吸引不少內地旅客「感受大橋」，到港旅遊，通車初期，東涌轉車站及口岸於周末、日曾出現逾千人等候「金巴」的大排長龍情況，引來該區居民不便，惟現時推出改善措施後，排隊人數有所減少。

大橋開通後旅客人次增 惟個別口岸人數下跌

立法會議員毛孟靜查詢有關大橋開通後，旅客增加人數及其配套安排進展時，商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆指，隨著高鐵香港段及港珠澳大橋相繼開通後，去年10月及11月的整體旅客訪港人次，較2017年同期錄得11.5%及20.6%上升，當中內地旅客的升幅達15.4%及25.8%，認為是有短期帶動，其他口岸到港人數則錄得明顯下跌，惟認為兩項基建是否能成為旅客主要使用口岸，則有待觀察。

去年10月底港珠澳大橋正式開通，一度吸引不少內地旅客「感受大橋」，到港旅遊，一度「迫爆東涌」。（資料圖片）

正積極處理東薈城新公共運輸交匯處的入伙申請

此外，對於東涌轉車站大排長龍的問題，邱騰華表示，港府正積極處理東薈城新公共運輸交匯處的入伙申請，盡快完成驗收程序，使可額外提供多個巴士上落客位予專營巴士使用。

同時，運輸署將會一併遷移位於市中心的B6號線站點，以減低旅客活動對附近居民的影響，以及因應離島區區議員的關注及建議，運輸署已研究及評估在新交匯處啓用前B6號線的臨時搬遷方案，並現正就評估結果諮詢離島區議會。